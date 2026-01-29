Franco Colapinto habló sobre el rendimiento de su nuevo Alpine

El piloto argentino de la escudería francesa dejó sus sensaciones de cara a una temporada que tendrá varios cambios

El piloto argentino Franco Colapinto compartió sus impresiones tras conducir el flamante monoplaza de Alpine A526 , en el Circuito de Barcelona-Catalunya .

"Esta prueba es muy valiosa para que todos entiendan cómo funciona todo, cómo necesitamos empezar a entender el estilo de conducción, la técnica, para que los mecánicos entiendan cómo conducir el coche, dónde están las partes más sensibles de los sistemas, del chasis y de la configuración" , detalló Colapinto.

"Coches nuevos, nueva generación, es una era completamente nueva de coches y las novedades son tan diferentes que hay mucho a lo que acostumbrarse. No solo para nosotros, los pilotos, sino también para los ingenieros y los mecánicos" , expresó el joven en declaraciones a Sky Sports.

La jornada del miércoles permitió a Colapinto completar 56 vueltas y recorrer 260 kilómetros, tras un debut el lunes con 60 giros y 279 kilómetros.

Las primeras sensaciones al mando del nuevo Alpine no pasaron desapercibidas. “Hay bastante potencia al salir de las curvas y eso es genial. Es una sensación agradable. Pero claro, tienes mucha menos lentitud. Y esa menor lentitud hace que sea más difícil acelerar con la potencia extra. Así que hay mucho derrape, lo que lo hace divertido. No tanto para los neumáticos, pero sí para nosotros, derrapar un poco más” , explicó el argentino.

colapinto barcelona

Colapinto finalizó cuarto en el tercer día de test en Barcelona

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a protagonizar una gran sesión de pretemporada en el tercer día de test de la Fórmula 1 a bordo de su Alpine y concluyó en la cuarta posición en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

La referencia en Montmeló la marcó el italiano Andrea “Kimi” Antonelli, corredor de Mercedes, con un tiempo de 1:17.362 en 91 vueltas.

En tanto, la segunda posición de las pruebas previas al comienzo de una nueva temporada en la máxima categoría del automovilismo la ocupó el británico George Russell, con un tiempo récord de 1:17.580, mientras que Lando Norris y su McLaren completaron el podio con 1:18.307.

Franco Colapinto, nacido en Pilar, finalizó en la cuarta ubicación con marca de 1:19.150 en 58 giros, dado que solo participó de la sesión matutina y luego le cedió el lugar a Pierre Gasly, su compañero de equipo, quien terminó quinto (1:19.297).

En la misma línea, la jornada presenció tres banderas rojas tras los problemas técnicos de Nico Hülkenberg (Audi) y Oliver Bearman (Haas) en la mañana, mientras que Arvid Lindblad (Racing Bulls) sufrió el mismo inconveniente durante la tarde.

Así quedaron las principales posiciones en los test