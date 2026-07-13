La nueva película de Tom Cruise dirigida por Alejandro González Iñárritu lanza el primer tráiler + Agregar ámbito en









El proyecto es una comedia absurda titulada "Digger" donde el protagonista de Top Gun interpreta a un magnate obligado a revertir una catástrofe ecológica provocada por él mismo.

"Digger", lo nuevo de Alejandro González Iñárritu.

El primer y esperado avance de "Digger", la nueva comedia absurda dirigida por Alejandro González Iñárritu, ya está disponible y muestra a Tom Cruise en uno de los papeles más extravagantes de su trayectoria cinematográfica.

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En este largometraje, la célebre estrella de acción interpreta a Digger Rockwell, un magnate del sector petrolero que provoca una catástrofe climática global tras desoír las advertencias sobre las consecuencias de sus perforaciones en una región glaciar de Groenlandia. Obligado por la gravedad de la situación, el multimillonario se ve en la necesidad de intervenir para frenar el desastre natural y ecológico que él mismo generó.

El adelanto ofrece una mirada más profunda a esta enigmática colaboración entre el actor y el galardonado cineasta mexicano. Lejos de retratar al personaje principal como un héroe genuino, la trama expone a un hombre cuestionable que busca de forma desesperada alterar el relato de los acontecimientos, intentando presentarse ante el mundo como el redentor de la humanidad en lugar de asumir su responsabilidad por ponerla al borde de la destrucción.

Los espectadores argentinos podrán disfrutar de esta esperada producción exclusivamente en las salas de cine a partir del próximo 1 de octubre de 2026.

El tráiler oficial de "Digger" Tráiler oficial "Digger".

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