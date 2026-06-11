Gilberto Mora, el jugador de México que hizo historia en el debut del Mundial 2026

El jugador del Toluca se convirtió en el sexto jugador más novato en debutar en una cita mundialista. Quiénes integran l

Gilberto Mora, el joven de 17 años que hizo historia en el partido inaugural del Mundial 2026, entre México y Sudáfrica

Gilberto Mora, jugador del Toluca y de la Selección mexicana , se convirtió en el sexto jugador más joven en debutar en un Mundial , con 17 años y 240 días de vida , al hacerlo en el partido de inauguración ante Sudáfrica. Además de estar en el privilegiado top 10, tiene el honor de tener por delante a jugadores como Pelé y Samuel Eto'o.

El jugador más joven en debutar en una Copa del Mundo fue Norman Whiteside de Irlanda del Norte en España 1982, a los 17 años y 41 días. Lo siguen Samuel Eto´o, a los 17 años y 99 días; Femi Opabunmi, 17 años y 101 días de edad; Salomon Olembé, 17 años, 185 días; Pelé, 17 años y 235 días; y Gilberto Mora a los 17 años y 240 días.

En la victoria de México ante Sudáfrica por 2 a 0 en el debut del Mundial 2026, en el Estadio Azteca, Mora pudo entrar en el segundo tiempo por Álvaro Fidalgo en el minuto 66. Más allá de su gran habilidad, el público mexicano se quejó con su técnico, Javier Aguirre, a quién no le quedó más remedio que hacerlo ingresar.

Tan solo un minuto después, llegó el gol de Raúl Jiménez . Finalmente, pudo completar los 31 minutos de partido, gracias al tiempo agregado que impartió el árbitro brasileño, Wilton Sampaio.

Quién es Gilberto Mora

La gran promesa de México surgió de las inferiores del Toluca y ya está en la mira de grandes equipos de Europa. Mora siempre se destacó en divisiones mayores a las que pertenecía, por lo que a sus 15 años y 10 meses ya tuvo la confianza de su técnico para debutar en primera y fue el tercero más joven en hacerlo en la liga mexicana.

El récord más precoz que tiene en el país, es el de ser el más joven en jugar de titular y meter un gol. Lo hizo a los 15 años y 320 días, en el mismo partido: ante León.

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En lo que va de la temporada con los Xolos, ya jugó 20 partidos, anotó seis goles y repartió una asistencia. Además, en el Mundial sub-20 de Chile 2025, fue uno de los mejores jugadores del torneo pero quedó eliminado ante Argentina por los cuartos de final.

Equipos como el Barcelona, Real Madrid o Ajax estarán pendientes de lo que haga en este Mundial 2026 y analizarán si ficharlo será una buena apuesta. Por ahora, cotiza los u$s 10 millones, según Transfermarkt.