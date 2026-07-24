Detuvieron en EEUU al exnovio de Agostina Jalabert, la modelo asesinada en México

El caso se remonta a febrero de 2023, cuando la joven fue hallada sin vida en su departamento de Playa del Carmen. Al hombre lo señalaron por manipular la escena y hacer quedar como suicidio.

La Justicia de EEUU detuvo al argentino Juan Manuel Reverter , principal sospechoso del femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert, asesinada en México . Ambos eran pareja cuando se cometió el hecho, en febrero de 2023, y el hombre permanecía prófugo desde entonces.

Reverter fue arrestado cerca de las 7:30 en Oregon, en medio de un operativo que reunió al Servicio de Alguaciles de EEUU, Interpol Washington, al Departamento de Seguridad y a la Patrulla Fronteriza .

Reverter era buscado desde el 18 de febrero de 2023, luego de que se hallara sin vida a Jalabert. En enero de este año, la Interpol emitió una alerta roja por su nombre. "La víctima tenía 31 años y, según la acusación, fue golpeada y estrangulada antes de que se montara una escena para simular un suicidio", sostuvo una publicación compartida por la cuenta que pide justicia por Agostina.

Además, agregó que "la fiscalía mexicana sostuvo que Reverter era el principal sospechoso , acusado de manipular la escena para encubrir el homicidio". “Estuvimos mucho tiempo esperando este momento, básicamente desde que sucedió. Hubo mucha gente que nos ayudó. Hubo un gran esfuerzo de todos, equipos forenses que contratamos y abogados que nos ayudaron desinteresadamente para revertir la hipótesis inicial que sostenía que había sido un suicidio”, manifestó el tío de la víctima a La Nación.

La joven fue encontrada muerta en la madrugada del 18 de febrero de 2023 en su departamento de en Playa de Carmen, en el que convivía junto a Reverte. La modelo había viajado seis meses antes para seguir con su carrera de modelaje.

Jalabert había viajado en principio con su hermana, Candela, pero luego, el acusado se trasladó hasta allí con el fin de recomponer la relación. Fue justamente la hermana de Agostina quien la encontró sin vida, en un escenario que en primera instancia fue investigado por las autoridades como un suicidio.

“Candela llegó al edificio a las 6 y el código de acceso al departamento no funcionaba. Se dirigió al guardia del edificio, donde le informaron que durante la noche hubo disturbios en el departamento, donde se había instalado también el novio de Agostina. Le dijeron que se había llamado dos veces a la policía”, dijo en su momento a LN+ su padre, Edgardo.

Jalabert había viajado en principio con su hermana, Candela, pero luego, el acusado se trasladó hasta allí con el fin de recomponer la relación. Agos Jalabert (Facebook)

La hermana de modelo, después de aquella conversación en la guardia del edificio, volvió al departamento y golpeó la puerta hasta que el ahora detenido le abrió la puerta.

“Él le preguntó dónde estaba Agostina, y ella, sorprendida, le dijo que Agostina estaba con él. La perrita la guio hasta la puerta del baño, donde encontraron a Agostina colgada del toallero donde se coloca la toalla de manos”, agregó el padre.

Desde entonces comenzó una importante investigación, que primero fue orientada hacia un suicidio. Sin embargo, después la Justicia de México cambió la hipótesis a la de un femicidio y emitió una búsqueda por Reverte.