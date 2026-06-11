El Mundial y las vacaciones de invierno enfrían la demanda turística para el fin de semana largo

La cercanía de las vacaciones de invierno, el contexto económico y el inicio de la Copa del Mundo cambian las decisiones de los viajeros.

Los planes de los viajeros se concentran en el Mundial 2026.

El próximo fin de semana largo llega en un contexto poco habitual para la industria turística. A la temporada baja de invierno y la cercanía de las vacaciones escolares se suma un factor que concentra buena parte de la atención y del presupuesto de los viajeros: el inicio del Mundial .

Operadores y agencias coinciden en que existe interés por viajar, aunque la demanda se muestra más cautelosa y selectiva que en otros feriados extensos. El consumidor compara más, busca promociones y prioriza las opciones de financiación antes de concretar una compra.

" Observamos movimiento e interés para el próximo fin de semana largo, aunque con una demanda más planificada y selectiva . Hay búsquedas de último momento, pero más orientadas a oportunidades locales que a escapadas internacionales", explicó Matías Mute, cofundador de Promos Aéreas.

Según el especialista, una parte importante de las compras se concretó durante el último Hot Sale, lo que redujo el volumen de reservas de último momento. Además, señaló que el precio sigue siendo el principal factor de decisión. " La cercanía con las vacaciones de invierno hace que muchas familias estén reservando presupuesto para ese período . El contexto económico lleva a pensar más antes de comprar, pero cuando aparecen tarifas realmente atractivas, la gente aprovecha", agregó.

Si bien los fines de semana largos suelen impulsar el turismo interno y regional, este año la Copa del Mundo aparece como un factor determinante en la elección de los destinos.

Desde el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (FACVE) aseguran que Estados Unidos concentra buena parte de la demanda de los argentinos que planean viajar durante junio. "Se prevé una alta concurrencia de argentinos en Estados Unidos teniendo en cuenta la realización del Mundial. Al tratarse de un evento muy esperado, gran parte del interés se concentra en este destino", sostuvo Carlos Núñez, director ejecutivo de FACVE.

Para el directivo, la competencia por el presupuesto disponible es evidente. "La demanda se modifica en gran medida por el impacto del Mundial. Los argentinos buscan todas las alternativas para vivir una experiencia única como lo es ser parte del evento futbolístico más importante del mundo", indicó.

Esta situación podría afectar el movimiento habitual de algunos destinos que tradicionalmente reciben viajeros durante los feriados largos.

Qué destinos lideran las búsquedas

A nivel local, los principales destinos elegidos mantienen una tendencia clara. Bariloche, Mendoza, Salta, Córdoba, Ushuaia y Jujuy encabezan las preferencias de quienes buscan una escapada dentro del país.

En el plano internacional, Estados Unidos se consolida como la gran estrella de la temporada. Miami aparece entre los destinos preferidos por quienes aprovecharán el período para combinar vacaciones y fútbol. En segundo lugar figura Brasil, con destacado protagonismo de Río de Janeiro, Buzios, Angra dos Reis, Ubatuba, Maragogi, Porto de Galinhas y Tamandaré, destinos impulsados por la combinación de playas y precios competitivos.

Pese a la moderación en la demanda, el sector mantiene una mirada optimista. "El viajero argentino sigue teniendo muchas ganas de viajar, pero está más atento a las oportunidades, compara más y decide en función del precio final y la conveniencia", concluyó Mute.