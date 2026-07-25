Incendios en España: Pedro Sánchez admite que vienen "horas complicadas" y ya hay 70.000 evacuados

Los incendios forestales que azotan a Madrid obligaron a 70.000 personas a evacuar, mientras Francia vive algo similar. Las autoridades españolas no reportaron muertos.

El gobierno de España continúa con las labores de asistencia y rescate , en medio de los feroces incendios que azotan a varias localidades del país, con Madrid como epicentro de la peor catástrofe "de su historia". En esa línea, el presidente Pedro Sánchez sostuvo que la prioridad es "salvar vidas" mientras ya evacuaron a cerca de 70.000 personas.

Sánchez recorrió zonas afectadas esta mañana y advirtió que se avecinaban "horas complicadas" y, aunque las temperaturas bajaron, "no sabemos exactamente cómo evolucionará el viento ni qué tan fuerte será".

Además, agregó que "hoy estamos en la lucha y en la extinción, pero el Gobierno de España estará también en el reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas". Por otra parte, el representante del gobierno español en la Comunidad de Madrid Francisco Martín actualizó la cifra de personas afectadas, a partir de la cual alrededor de 70.000 personas fueron evacuadas en Madrid y Ávila, indicó la BBC.

Nuestra prioridad está en salvaguardar vidas, defender los núcleos poblacionales y combatir las llamas. Todo el Estado, todas las Administraciones, están poniendo todos los recursos de forma coordinada para una eficaz respuesta ante los incedios y para el acogimiento de personas… pic.twitter.com/aZKtXsD5s2

Aviones y helicópteros: la ayuda de la Unión Europea para combatir el fuego

La presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen informó sobre el envío de helicópteros y aviones para ayudar a Francia y España. En ese sentido, sostuvo que "Europa está al lado de ambas frente a los devastadores incendios que las azotan".

Así, "5 aviones y 2 helicópteros de la flota rescEU están ahora desplegados en Francia. Y 4 aviones llegan hoy a España". A su vez, adelantó que con el sistema Copernicus también tienen a disposición "mapas de emergencia para apoyar las operaciones en ambos países".

Europa está junto a Francia y España frente a los devastadores incendios que las asolan.

5 aviones y 2 helicópteros de la flota rescEU están ahora desplegados en Francia.

Y 4 aviones llegan a España hoy.

Copernicus también está proporcionando mapeos de emergencia para… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2026

Los incendios también llegan a Francia: 200.000 evacuados

Cerca de 200.000 personas fueron evacuadas en el suroeste de Francia, otro país que sufre el azote de las llamas. La cifra la dio el Ministerio del Interior francés a partir de las distintas zonas afectadas.



Cerca de 57.000 personas fueron evacuadas durante la noche en Gironda, lo que elevó el número total de evacuados que existía en la región a 167.000. Otras 30.000 personas también fueron dirigidas fuera de la región de las Landas, lo que llevó a un total de 197.000.