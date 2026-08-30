Nueva escalada de tensión: EEUU bombardeó objetivos de Irán en el Estrecho de Ormuz

Washington atacó dos lanzadores de la Guardia Revolucionaria en la isla de Larak. Teherán confirmó muertos y heridos y prometió represalias.

Estados Unidos bombardeó dos lanzadores de la Guardia Revolucionaria en la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos bombardeó entre la noche del domingo y la madrugada del lunes dos lanzadores pertenecientes a la Guardia Revolucionaria iraní en la isla de Larak, en el estratégico estrecho de Ormuz , en el primer ataque estadounidense contra objetivos iraníes desde fines de julio, mientras Teherán prometió represalias.

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La acción fue confirmada por un funcionario estadounidense, citado por medios internacionales, quien señaló que los lanzadores estaban siendo preparados por la Guardia Revolucionaria para desplegar cohetes con minas navales en el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria confirmó el ataque y afirmó que provocó muertos y heridos entre sus efectivos y civiles, aunque no proporcionó un número preciso de víctimas. El cuerpo de élite iraní calificó la operación como una "agresión" estadounidense y advirtió que será respondida.

Medios iraníes habían informado previamente de explosiones en las proximidades de la isla y señalaron que el ataque habría sido realizado con drones.

Larak está situada frente a la costa sur de Irán , cerca del estrecho de Ormuz , una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y escenario de una creciente confrontación entre Washington y Teherán.

El ataque se produjo después de que Estados Unidos advirtiera que respondería ante cualquier intento iraní de colocar nuevas minas navales en el estrecho, una amenaza que podría afectar gravemente al tránsito de buques comerciales.

La operación representa una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán y es el primer ataque estadounidense conocido contra territorio iraní desde julio.

La Guardia Revolucionaria aseguró que Estados Unidos será responsable de las consecuencias de la operación y anticipó una respuesta, sin precisar cuándo ni de qué manera se produciría.

La situación en el estrecho de Ormuz es seguida con especial atención por los mercados internacionales debido a su importancia para el transporte marítimo y el suministro mundial de petróleo, ya que por allí circula el 20 por ciento del crudo mundial.