Alexis Mac Allister recordó a Maradona y habló de la semifinal contra Inglaterra: "Ojalá podamos hacer algo parecido" + Agregar ámbito en









El volante de la Selección argentina palpitó el duelo de este miércoles contra los ingleses. En ese contexto, rememoró los goles del capitán argentino en México 86'.

Alexis Mac Allister habló con la prensa en la previa del partido contra Inglaterra.

Alexis Mac Allister palpitó este martes el cruce entre Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 y recordó el triunfo histórico en los cuartos de final de México 1986, de la mano de Diego Maradona, quien anotó dos goles para pasar a semifinales en un torneo que tendría al equipo de Carlos Bilardo como campeones. "Ojalá podamos hacer algo parecido", deseó el volante.

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En la previa del partido de este miércoles desde las 16hs en el Mercedes-Benz Stadium, el mediocampista del Liverpool fue consultado por la prensa sobre aquel histórico partido en el que Maradona convirtió "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo". En ese sentido, se expresó sobre la epopeya del fallecido astro argentino, de la cual se cumplen 40 años. "Insipirarse en lo que hizo Diego es complicado. Quizá solo Leo (Messi) puede hacer lo que él hizo en la cancha", dijo.

En rueda de prensa, Mac Allister, quien vive en Inglaterra, no le esquivó a las preguntas alusivas a la histórica rivalidad entre ambos seleccionado y al recuerdo de la Guerra de Malvinas. El volante destacó el partido que se disputó cuatro años después del conflicto y deseó poder repetir la gesta. "Estos días empiezan a aparecer videos del 86 que a uno obviamente lo ayudan. Es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos lograron", afirmó.

Consultado por la cantidad de jugadores argentinos que militan en la Premier League, como Enzo Fernández, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Emiliano Martínez, el volante campeón del mundo en Qatar 2022 aseguró: "Significa un montón por ser una semifinal del mundo. Todos queremos jugar este partido y estar en la final. Somos súper argentinos, amamos a nuestro país y queremos representar a la selección de la mejor manera".

Respecto al rival, destacó los nombres del equipo que conduce Thomas Tuchel, pero se enfocó lo que puede hacer Argentina en la cancha. "Ellos tienen jugadores de mucha jerarquía, que han jugado partidos importantes", reconoció, pero aseveró: "Nosotros tenemos una idea clara, no vamos a cambiar y esperemos que salga un buen partido".

@Argentina Los cambios que podría hacer Scaloni para jugar contra Inglaterra La Selección argentina se enfrentará ante Inglaterra, el miércoles a las 16 horas, por un lugar en la final del Mundial 2026. Este lunes, los dirigidos por Lionel Scaloni se entrenaron por última vez en Kansas, ciudad en donde estaba la base Albiceleste, y aun ningún jugador tiene su puesto asegurado, excepto Lionel Messi. En cuanto a lo que fue el partido ante Suiza, el técnico estaría pensando en dos cambios para el partido ante los ingleses por la forma que tienen de jugar: entraría Gonzalo Montiel por Nahuel Molina, arriesgando la parte ofensiva pero centrándose en la defensa, y Nicolás González podría reemplazar a Rodrigo De Paul. Scaloni sostuvo la misma alineación inicial en los últimos encuentros debido a que cree que los jugadores que tuvieron un buen desempeño en el Mundial de Qatar 2022 y en este no pudieron mostrar su mejor versión, lo harán en los próximos partidos, tal como le pasó a Enzo Fernández, a Julián Álvarez y a Alexis Mac Allister. La Selección argentina, que irá en busca de una nueva final del mundo y por el bicampeonato, formará posiblemente con un 4-1-3-2: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Julián Álvarez y Lionel Messi.