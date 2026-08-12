SpaceXAI lanza Grok Bot, su nuevo agente de inteligencia artificial + Agregar ámbito en









La herramienta puede conectarse a aplicaciones, conservar información de tareas previas y coordinar distintos bots. La compañía busca ganar terreno y competir con Anthropic y OpenAI.

Así se ve la interacción con Grok Bot. SpaceXAI

SpaceXAI, la división de inteligencia artificial de Elon Musk, lanzó Grok Bot: un nuevo software diseñado para funcionar como un equipo de agentes de IA capaces de gestionar tareas profesionales a lo largo del día. El producto busca posicionar a la compañía frente a Anthropic y OpenAI en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la industria.

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Entre sus capacidades, Grok Bot puede iniciar sesión en distintas aplicaciones y sitios web, conservar información de trabajos realizados previamente y compartir datos y contexto entre los diferentes bots que participan de una tarea, según detalló la empresa propiedad de Elon Musk el pasado martes. El lanzamiento forma parte de la estrategia del magnate sudafricano para recuperar terreno en la carrera por el desarrollo de agentes de inteligencia artificial, un mercado en el que la compañía quedó por detrás de algunos de sus principales competidores.

SpaceXAI y su apuesta por la era agéntica La empresa de inteligencia artificial de Musk, anteriormente conocida como xAI, está en plena expansión de sus productos Grok entre bancos, compañías de inversión y otras empresas, con el objetivo de incrementar sus ingresos y volver a ubicarse entre los mejores posicionados en la carrera por la IA.

La semana pasada, Musk afirmó durante la presentación de resultados de SpaceX que la empresa estaba avanzando en el desarrollo de IA y anticipó que el próximo modelo, Grok 4.6, sería lanzado esta misma semana.

En junio, SpaceX alcanzó un acuerdo por u$s60.000 millones para adquirir Cursor. Los movimientos de SpaceXAI por ganar terreno en el terreno de la IA ya habían comenzado varios meses atrás. En mayo, la empresa lanzó su primer agente orientado a la programación, con el objetivo de competir con las soluciones desarrolladas por Anthropic. Luego presentó Grok 4.5, desarrollado con Cursor.

En junio, SpaceX alcanzó un acuerdo por u$s60.000 millones para adquirir Cursor, una startup especializada en programación mediante inteligencia artificial. La compañía se convirtió en uno de los actores centrales de la denominada “era de la programación por intuición”, impulsada por el crecimiento de la demanda de herramientas capaces de escribir y depurar código. La competencia también avanza hacia sistemas en los que varios agentes de IA trabajan de manera coordinada. Sam Altman, CEO de OpenAI, se reunió recientemente con legisladores en Washington y abordó, entre otros temas, la evolución de los agentes capaces de coordinarse entre sí para completar distintas tareas. Cómo funciona Grok Bot SpaceXAI aseguró que ya utiliza el nuevo producto internamente en sus equipos de ingeniería, crecimiento y marketing. La compañía señaló que Grok Bot permitió al área de ventas identificar nuevas cuentas y preparar correos electrónicos durante la noche. También fue utilizado por el equipo financiero para extraer recibos de los correos electrónicos. El objetivo, según la empresa, es simplificar la asignación y coordinación de tareas entre distintos agentes de inteligencia artificial. La herramienta apunta así a centralizar trabajos que hasta ahora requieren la intervención de distintos sistemas y usuarios, mediante un esquema en el que varios bots pueden compartir información y contexto.