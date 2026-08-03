Vélez derrotó a Independiente y sigue como único líder de la Zona A + Agregar ámbito en









El Fortín se impuso 1-0 en el José Amalfitani con un gol del juvenil Thiago Aguirre en el segundo tiempo. El equipo de Guillermo Barros Schelotto consiguió su tercera victoria consecutiva y se afianzó en la cima del Torneo Clausura.

Vélez derrotó a Independiente sigue como único líder de la Zona A del Torneo Clausura.

Vélez venció 1-0 a Independiente este lunes en el estadio José Amalfitani, por la tercera fecha del Torneo Clausura, y consiguió su tercer triunfo consecutivo para mantenerse como único líder de la Zona A. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto fue de menor a mayor, dominó el segundo tiempo y encontró la ventaja tras una actuación superior en el complemento.

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El único gol del encuentro lo convirtió el juvenil Thiago Aguirre, de 17 años, a los 71 minutos, luego de conectar de cabeza un centro de Joaquín García. Con esta victoria, el Fortín alcanzó los 9 puntos y continúa en la cima con puntaje perfecto, mientras que Independiente quedó como escolta con 6 unidades, junto a Gimnasia de Mendoza e Instituto.

Por la cuarta fecha del Torneo Clausura, Vélez visitará a Boca en La Bombonera el próximo sábado desde las 19.15. Por su parte, Independiente recibirá a Platense ese mismo día, a partir de las 21.30.

Vélez venció 1 a 0 a Independiente El encuentro comenzó con un Independiente más dominante, que generó sus primeras aproximaciones con Santiago Montiel y las constantes proyecciones de Facundo Zabala por la banda izquierda. Con el paso de los minutos, Vélez equilibró el desarrollo y encontró en Matías Pellegrini a su principal arma ofensiva, mientras que Iván Marcone se adueñó del mediocampo para el conjunto de Avellaneda.

La primera ocasión clara fue para el Fortín, tras un desborde de Elías Gómez que terminó con un remate de Diego Valdés desviado en Kevin Lomónaco. La respuesta del Rojo llegó con una buena acción de Montiel, cuyo disparo fue contenido por Tomás Marchiori, una de las figuras del partido. En el tramo final de la primera mitad abundaron las imprecisiones y las fricciones, por lo que ambos equipos se marcharon al descanso sin sacarse diferencias.

En el complemento, el equipo de Guillermo Barros Schelotto tomó el control del juego, adelantó sus líneas y comenzó a llegar con mayor frecuencia al área defendida por Rodrigo Rey. La insistencia tuvo premio a los 71 minutos, cuando Joaquín García envió un preciso centro desde la derecha y Thiago Aguirre apareció sin marca para conectar de cabeza y marcar el 1-0. Tras el gol, Independiente reaccionó y estuvo muy cerca del empate con un potente remate desde afuera del área de Lautaro Millán, pero Marchiori volvió a responder con una gran atajada para sostener la ventaja. En el cierre, Vélez también tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia con un disparo de Diego Valdés que fue desviado por Rodrigo Rey, antes del pitazo final que selló un nuevo triunfo del conjunto de Liniers. Formaciones Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Diego Valdes, Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto. Independiente: Rodrigo Rey; Leo Godoy, Juan Fedorco, Kévin Lomonaco, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo, Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

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