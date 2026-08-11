Malas noticias para el Rojo: Jonathan de Irastorza se rompió el ligamento cruzado + Agregar ámbito en









“Zamba” es el principal recambio de Facundo Zabala, el lateral izquierdo. El jugador de 21 años tendrá entre seis y ocho meses para recuperarse, por lo que se libera un cupo para que Independiente sume un refuerzo.

Jonathan De Irastorza jugó siete partidos en la Primera División de Independiente y fue campeón con la Reserva en 2023. @zambadeirastorza

Luego de la derrota por 1-0 de Independiente ante Platense de local, el Rojo recibió otro golpe. El domingo en la práctica matutina, Jonathan De Irastorza se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se perderá entre seis y ocho meses de competencia.

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En Villa Domínico mientras el plantel entrenaba, a “Zamba” se le trabó la rodilla, no pudo continuar la práctica y encendió las alarmas del cuerpo técnico. Este lunes el jugador se realizó los estudios y el club confirmó la lesión en sus redes sociales.

Parte Médico: Jonathan De Irastorza



El defensor sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



¡Mucha fuerza para la recuperación, Zamba! pic.twitter.com/FYeNttrICA — C. A. Independiente (@Independiente) August 10, 2026 El lateral izquierdo de 21 años era la única alternativa de Facundo Zabala. Había debutado el 24 de noviembre de 2024 frente a Newell’s pero no pudo afianzarse ni tener continuidad en el primer equipo. Aunque si es una pieza habitual en la Reserva dirigida por Carlos Matheu. En Primera División jugó tan solo siete partidos, el último fue la victoria ante Deportivo Riestra el 10 de noviembre del año pasado.

Detrás de “Zamba” el único reemplazo de Zabala es Ramiro Martino de 20 años y con apenas algunos partidos en Reserva. Durante este mercado se resolvió la salida de Milton Valenzuela, el primer recambio en el lateral izquierdo.

Facundo Zabala llegó a Independiente en julio de 2025 desde Olimpia de Paraguay. @facuzabala3 Debido a la gravedad de la lesión y al tiempo de recuperación que demandará, se abre un cupo para que Independiente sume otro refuerzo. El presidente del Rojo, Néstor Grindetti, habló con Gustavo Quinteros y le aseguró que hará todo lo posible para traer un volante mixto y un defensor central, los dos puestos que prioriza el entrenador y que manifestó públicamente que necesita.

Cuándo vuelve a jugar Independiente El conjunto de Avellaneda se enfrentará el próximo miércoles desde las 19.15 a Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina en el Estadio Marcelo Bielsa. Una de las dudas del técnico es Santiago Mele, el arquero uruguayo que podría hacer su debut, y Sebastián Valdéz, el zaguero central que arrastra molestias y que el último partido ante Platense no fue citado.

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