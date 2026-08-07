Independiente levantó la inhibición de la FIFA y podrá anotar a sus refuerzos + Agregar ámbito en









El conjunto de Avellaneda abonó la cuota vencida con Olimpia de Paraguay por el pase de Facundo Zabala y podrá inscribir a Santiago Mele, el arquero uruguayo que llegó hace dos semanas al club.

Facundo Zabala llegó a Independiente en julio de 2025 desde Olimpia de Paraguay. @facuzabala3

Una semana después de haber sido inhibido por la FIFA, Independiente levantó la sanción y canceló su deuda con Olimpia por el pase del lateral izquierdo Facundo Zabala. De esta manera, Gustavo Quinteros podrá contar con Santiago Mele, el arquero que llegó como uno de los refuerzos en este mercado de pases.

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El club de Avellaneda abonó u$s1.110.958,90 al conjunto paraguayo según informaron por sus redes sociales. El monto correspondía a la cuota vencida por la transferencia del jugador, sumado a los intereses por la demora.

Informamos que #Independiente abonó USD 1.110.958,90 a Olimpia de Paraguay por el pase de Facundo Zabala y levantó la inhibición que pesaba para incorporar nuevos jugadores. pic.twitter.com/XwFYYqyKOU — C. A. Independiente (@Independiente) August 7, 2026 En un principio desde Olimpia le reclamaron al Rey de Copas una cifra cercana a los u$s1.750.000. Sin embargo, el ente regulador del fútbol mundial hizo lugar al pedido de Independiente para que el pago alcance únicamente la cuota vencida y los intereses de la misma.

Con esta noticia, el Rojo ya sumó al arquero uruguayo a la lista de convocados para enfrentar a Platense el sábado desde las 21.30 en el Estadio Libertadores de América. Además, ahora podrá seguir en búsqueda de un marcador central para reforzar la defensa, una de las prioridades de Gustavo Quinteros teniendo en cuenta la posible venta de Kevín Lomónaco al Grupo Pachuca.

A pesar de haber cancelado la inhibición, Independiente debe abonar todavía dos cuotas de u$s350.000 para cerrar la compra definitiva de Facundo Zabala, uno de los habituales titulares en el esquema de Quinteros.

Santiago Mele regresa al fútbol argentino luego de tres años, había jugado hasta mediados de 2023 en Unión de Santa Fé. @caindependiente El mercado de pases de Independiente Santiago Mele, que estuvo convocado para el Mundial 2026 con Uruguay aunque no jugó ningún minuto, llegó a préstamo desde Monterrey hace dos semanas, pero no podía ser incluido en la nómina oficial por la inhibición de la FIFA. Luego de cerrar al uruguayo, Independiente firmó con Imanol Machuca que llegó desde Fortaleza, pero está cumpliendo una sanción de un año sin jugar impuesta por la FIFA por falsificación de documentos para representar a la selección de Malasia. Aunque el primer refuerzo del Rojo fue el regreso de un jugador campeón de la Sudamericana en 2017, Maximiliano Meza se sumó a Independiente en condición de agente libre desde River y firmó contrato hasta diciembre de 2027.