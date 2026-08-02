Gastón Gaudio se perfila como candidato a presidente de Independiente en las elecciones de diciembre + Agregar ámbito en









El extenista encabezaría la lista "Gente de Independiente", tras alcanzar un acuerdo con la agrupación. Del otro lado, Luciano Nakis aparece como el principal rival en una contienda que también podría tener un fuerte trasfondo político.

Gastón Gaudio se perfila como candidato a presidente de Independiente en las elecciones de diciembre. AAT

El extenista Gastón Gaudio tendría todo encaminado para convertirse en candidato a presidente de Independiente en las elecciones que el club de Avellaneda proyecta realizar en diciembre. Aunque el cronograma electoral todavía no fue oficializado, la fecha que se maneja es el 20 de diciembre.

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El campeón de Roland Garros 2004 encabezaría la lista "Gente de Independiente", luego de una serie de reuniones con referentes de esa agrupación. Si bien aún no hubo un anuncio formal, las conversaciones están avanzadas y el acuerdo estaría prácticamente cerrado.

Gaudio, cada vez más cerca de la política del Rojo El extenista, reconocido hincha de Independiente, asistió el jueves al estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini para presenciar la victoria por 1-0 frente a Newell's. Durante el encuentro ocupó el palco de Rodrigo Gadano, principal referente de "Gente de Independiente" y allegado al ministro de Justicia de la Nación, Bautista Mahiques.

El extenista encabezaría la lista "Gente de Independiente", tras alcanzar un acuerdo con la agrupación. Del otro lado, Luciano Nakis aparece como el principal rival en una contienda que también podría tener un fuerte trasfondo político. Fuentes allegadas señalaron que Gaudio y Gadano mantuvieron una extensa charla durante el partido, en la que terminaron de avanzar sobre una candidatura que, puertas adentro, ya dan prácticamente por definida, aunque todavía se mantiene bajo estricta reserva.

El "Gato" venía evaluando desde hace tiempo involucrarse en la vida política del club. En las últimas semanas mantuvo contactos con distintos sectores, pero finalmente habría optado por sumarse al espacio que lidera Gadano.

Nakis, el otro candidato fuerte Del otro lado aparece Luciano Nakis, quien también se perfila como candidato a presidente y, según distintas versiones, contaría con el respaldo del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. La cercanía entre ambos es conocida y quedó reflejada en una imagen que se volvió viral, cuando Nakis asistió a Tapia durante un malestar que sufrió en un partido al secarle la nuca mientras era atendido. En los últimos días la agrupación "Gente de Independiente" realizó un sondeo interno para medir un eventual enfrentamiento entre Gaudio y Nakis. El relevamiento habría arrojado una ventaja favorable para el extenista. Si ambas candidaturas terminan oficializándose, la elección en Independiente volverá a tener un fuerte componente político. Mientras Gaudio estaría vinculado al espacio de Bautista Mahiques a través de Rodrigo Gadano, Nakis tendría el respaldo de Claudio Tapia, quien mantiene diferencias públicas con el presidente Javier Milei. De esta manera, la disputa por la conducción del "Rojo" podría trascender el plano deportivo y convertirse también en un nuevo escenario de la política nacional.

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