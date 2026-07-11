Inglaterra y Noruega se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026: hora, TV y probables formaciones + Agregar ámbito en









Los europeos se enfrentarán este sábado en Miami por los cuartos de final. El equipo que avance chocará en semifinales con el vencedor del duelo entre Argentina y Suiza.

Inglaterra enfrenta a Noruega por los cuartos de final.

Noruega e Inglaterra protagonizarán este sábado uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 18 en el Miami Stadium y tendrá como grandes figuras a Erling Haaland y Harry Kane, dos de los máximos goleadores del torneo.

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El ganador del compromiso obtendrá el boleto a las semifinales, instancia en la que enfrentará al vencedor del partido entre Argentina y Suiza, que jugarán luego del enfrentamiento entre los europeos.

Mundial 2026: cómo llega Noruega El seleccionado dirigido por Ståle Solbakken atraviesa el mejor momento de su historia en una Copa del Mundo tras eliminar a Brasil con una resonante victoria por 2-1.

Erling Haaland e sla gran figura de Noruega. Archivo Los dos tantos convertidos por Erling Haaland, que suma siete goles y escolta a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la tabla de artilleros, resultaron decisivos para que los Vikingos alcanzaran por primera vez los cuartos de final de un Mundial.

Con un juego basado en la posesión de la pelota y una gran solidez en ambas áreas, Noruega logró superar la mejor actuación de sus anteriores participaciones mundialistas, en 1994 y 1998.

Mundial 2026: el camino de Inglaterra El conjunto dirigido por Thomas Tuchel también llegó fortalecido después de una exigente clasificación frente al anfitrión México en el Estadio Azteca, donde sufrió pero mostró su jerarquía. Los Three Lions jugaron gran parte del encuentro con un futbolista menos por la expulsión de Jarell Quansah, pero resistieron la presión del equipo local y aprovecharon la jerarquía de sus principales figuras. El triunfo por 3-2 se construyó gracias a un doblete de Jude Bellingham y al gol decisivo de Harry Kane, quienes entre ambos marcaron 10 de los 11 tantos convertidos por Inglaterra en lo que va del certamen. Kane y Bellingham, las figuras de Inglaterra. Archivo Las probables formaciones Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken. Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel. Hora, TV y árbitro de Noruega vs. Inglaterra Partido: Noruega vs. Inglaterra.

Instancia: Cuartos de final del Mundial 2026.

Hora: 18:00.

Estadio: Miami Stadium.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

Televisión: DSports.