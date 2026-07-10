Descontarán la pensión de Cristina Fernández de Kirchner en más de $3 millones por mes + Agregar ámbito en









ANSES abonará la pensión determinada por la Justicia, pero con un recorte que percibía la expresidenta por vivir en zona austral.

Cristina Kirchner en su departamento del barrio porteño de Constitución.

Tras conocerse la medida judicial que estableció la restitución de la pensión que percibía Cristina Fernández Kirchner, el Ministerio de Capital Humano anticipó que acatará el fallo pero ejecutará un descuento millonario sobre la suma que debía cobrar la expresidenta. Se trata de un nuevo revés hacia la situación patrimonial de la dirigente, en medio de su condena penal.

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Según pudo confirmar Ámbito con fuentes oficiales, el descuento a Cristina Kirchner alcanza los $3.136.630 mensuales, del total de $15.683.154 en bruto que le corresponde a la expresidenta en concepto de pensión. La ANSES se sujetará a las definiciones judiciales y establecerá dos descuentos: uno por los aportes obra social y el impuesto a las Ganancias; y el otro correspondiente al pago adicional que percibía por habitar en zona austral, dado que actualmente transita su arresto domiciliario en la ciudad de Buenos Aires.

Se estima que este descuento superior a los tres millones de pesos continuará hasta, al menos, alcanzar un total de los $660.052.338 que la expresidenta percibió en concepto de vivir en la zona austral sin cumplir esa condición. A fines de junio, la Cámara Federal de la Seguridad Social había aceptado el recurso presentado por la presidenta del Partido Justicialista para que vuelva a percibir la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner.

La Corte Suprema desestimó un recurso de Cristina Kirchner por el decomiso de $685.000 millones La Corte Suprema dejó firme la actualización del monto del decomiso en la causa Vialidad, en la que fue condenada la expresidenta Cristina Kirchner, entre otros, acusados. El monto pasó de $85.000 millones a $685.000 millones.

Cristina Kirchner cumple una condena desde junio del 2025. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por inadmisibles los planteos de la expresidenta y de Lázaro Báez, entre otros acusados que se oponían al decomiso y al sistema de actualización del mismo fijado por los jueces de la causa.

Casación mantuvo sin cambios las restricciones de su prisión domiciliaria La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner contra las condiciones impuestas para el cumplimiento de su prisión domiciliaria y confirmó íntegramente la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2. Por mayoría, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña resolvieron mantener el régimen vigente, al considerar que no existen circunstancias nuevas que justifiquen flexibilizar las condiciones de ejecución de la pena. La Cámara entendió que el correcto cumplimiento de las condiciones no alcanza, por sí solo, para modificar el régimen vigente. La defensa había solicitado que se eliminara el régimen de autorización previa para las visitas, que se retirara la tobillera electrónica y que se dejaran sin efecto las restricciones horarias para acceder a la terraza del edificio de San José 1111. También sostuvo que Cristina Kirchner cumplió durante un año todas las reglas impuestas y que debía aplicarse el principio de progresividad de la pena.