Creer o reventar: furor por la astrología y el tarot para anticipar los resultados de Argentina

Desde que empezó el Mundial crecieron las consultas a los “brujos”. Qué dijeron las cartas y los planetas antes de los partidos con Cabo Verde y Egipto, y qué proyectan en la previa con Suiza.

Este sábado a las 22 horas, Argentina se enfrenta a Suiza en los cuartos de final. Las brujas, conocidas de esta forma en redes sociales, pronostican un partido “mucho más difícil de lo que algunos creen”. ¿Acaso hay que escuchar a las cartas y a los planetas? Días antes del partido contra Cabo Verde en 16avos, astrólogos y tarotistas anticiparon que la Selección iba a tener “uno de los partidos más duros del mundial”, y así fue: ganó 3 a 2 en el tiempo extra tras unos peleados 90 minutos.

Algo similar sucedió con Egipto en los 8vos, donde anticiparon que dentro de la cancha la situación iba a estar “pesada y complicada”, pero la victoria iba a ser argentina. Otro acierto: la albiceleste comenzó perdiendo 2-0 y pudo darlo vuelta a partir de los 80 minutos. Creer o reventar.

“En el Mundial pasado se empezó a mover la espiritualidad porque uno de los mantras era ‘elijo creer’ y soy fiel creyente de que haberlo ganado fue una gran manifestación colectiva porque todos estábamos seguros de que íbamos a ganar, nadie lo puso en duda”, sostuvo la tarotista Agustina Cabello (@tarot.sitaara). La comunidad de las brujas en redes sociales se comenzó a fortalecer, como explicó Cabello, desde Qatar. Abuelas curando el mal de ojo, altares para los jugadores y hasta la aparición de promesas a santos. En este Mundial no solo se potenciaron las cábalas espirituales , sino que también aparecieron los pronósticos esotéricos.

“Lo que hago es subir una historia mostrando las cartas que salieron tanto para Argentina como para el otro equipo, y dejo que la gente haga sus propias predicciones”, explicó la tarotista y médium Carolina Jade (@jademistico), quien había pronosticado el 3-2 de la Selección contra Egipto a partir de una tirada previa donde salió "El Papa/El Sumo Sacerdote" -quién tiene tres personas- y el "2 de bastos".

Los planetas también hacen lo suyo. “Cada partido se juega un día, hora y lugar específico, y con eso se puede calcular y generar una propia carta astral, que muestra los planetas, los ángulos más relevantes y los aspectos del día”, detalló el astrólogo Santiago Guillermo Rodríguez Spuch (@Astrologia.Argumental). Este análisis tiene aún más profundidad, ya que también tiene en cuenta la carta astral de la República Argentina y de la Selección: “Tengo en cuenta principalmente el ciclo Scaloni, que se calcula por su fecha debut, el 7 de septiembre de 2018 a las 20:05 en Los Ángeles, EEUU. Y también la propia carta natal de Lionel Messi. Entonces, si bien ya hay un análisis más macro de cómo le puede llegar a ir a la Selección, también veo partido a partido cómo estará la energía respecto a las propias cartas natales de los principales actores de Argentina”.

La tarea compleja no es solo interpretar las cartas o los planetas y sus posiciones, sino hacer la traducción para el ámbito del fútbol. “Lo difícil es entender si una tensión puede hablar de desgaste, falta de claridad, lesión, ansiedad, errores, eficacia, resistencia o momentos favorables. Para mí la astrología es interpretación, no videncia”, explicó el astrólogo Guido Tejat (@FutbolConAstros). En relación a esto, Rodríguez Spuch agregó: “La astrología no falla, el astrólogo sí, porque es un ser humano”.

Las creencias no se mueven solas: la comunidad de las brujas

“Muchos me dicen que su cábala es esperar mi historia con la predicción antes de cada partido”, confesó la tarotista Jade. A medida que Argentina fue pasando de fases, consultar los pronósticos espirituales se volvió parte del ritual cabulero, pero también se adoptó como una fe personal. “Tiene que ver con la ansiedad. Cuando hay un partido tan importante, todos queremos saber qué puede pasar. Las cartas aparecen como una herramienta que ofrece una mirada diferente, una especie de ‘spoiler simbólico’ de la energía que rodea un acontecimiento”, agregó la tarotista. Sin embargo, esa ansiedad también puede jugar en contra. “Cuando Egipto iba ganando 2-0, me llovieron mensajes como ‘¿qué va a pasar ahora?’. Uno trata de confiar en su conocimiento, pero no es más que eso, una interpretación astrológica que de base es sumamente compleja”, sostuvo Rodríguez Spuch.

El pasado martes, cuando Egipto ya se proclamaba ganador, los argentinos compartieron las medidas que tomaron para revertir el resultado: en redes apareció un chico que comenzó a leer la Biblia mientras los jugadores pateaban la pelota, también se viralizó la foto de una señora que se quedó sentada en una farmacia porque en el lapso que estuvo en el local, la Selección empató el partido, y, además, se comenzó a reenviar una imagen del arquero egipcio con tención de congelarlo -una práctica para "enfriar" las malas intenciones y lograr que el individuo se aleje- . Ante un clima tenso, el hincha argentino no sabe estar quieto.

“Siempre la mejor opción va a ser apostar por rituales que envíen buena energía a los nuestros. Por ejemplo, si congelás, envías mala energía a los otros y eso indudablemente vuelve. Creo que eso se ve expresado en por qué la Selección Argentina gana y avanza, por más que tenga todo el odio del resto de los países y selecciones, los argentinos estamos sumamente enfocados en que a nosotros nos vaya bien, mientras el resto del mundo está enfocado en que a los otros les vaya mal. Entonces, eso también vuelve”, fundamentó la tarotista Cabello.

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Una Selección espiritual

En el partido de los 16avos contra Cabo Verde, un brujo ghanés dijo que Argentina sería eliminada. El pánico llegó rápidamente a las redes. Sin embargo, mientras que el entrenador caboverdiano Pedro Leitão Brito entró a la cancha con un ojo turco colgando de su cuello -un amuleto contra el mal de ojo-, Lisandro Martínez y el Cuti Romero pidieron y se tiraron agua bendita durante el partido. Los mismos jugadores fueron quienes marcaron los goles que dieron vuelta el resultado.

Lisandro Martínez y el Cuti Romero se tiraron agua bendita durante el partido contra Cabo Verde.

“Los jugadores son muy espirituales, todos tienen cábalas, se hacen limpiezas energéticas, entonces te dan contenido para que vos también subas en redes sociales, por eso se potencia”, sostuvo Cabello. Por ejemplo, cuando Lautaro Martínez metió el segundo contra Jordania en fase de grupos, festejó con un movimiento que simbolizaba “limpiarse la mufa”. El mismo delantero jugó el último partido con un amuleto: llevaba una imagen de la Virgen de Luján en la canillera. Las creencias no solo se contagian, sino que también se fomentan.

Lautaro Martínez y su amuleto: lleva una imagen de la Virgen de Luján en la canillera.

Argentina vs. Suiza: qué dicen los astrólogos

“El sábado se jugará con Luna en Géminis, en buen aspecto a Saturno. No creo que veamos un partido infartante como los anteriores, pero sí que será un partido duro. Messi nuevamente se puede destacar por configuraciones positivas a su carta natal, y también al estar la Luna en Géminis, que rige las manos, los arqueros serán fundamentales. Es posible que Dibu Martínez finalmente pueda ayudar a su equipo, como mencionó anteriormente”, analizó el astrólogo Rodríguez Spuch respecto al partido de la Selección, donde enfrenta a Suiza.

Por otro lado, Guido Tejat interpretó que hay “aspectos alentadores para Argentina, pero Suiza también llega con configuraciones interesantes como para hacer un partido serio” y agregó que no percibe un trámite cómodo: “Espero mucha paridad, detalles, tensión y la posibilidad de que sea un partido largo, incluso con empate, alargue y penales. En el análisis previo al Mundial marqué algo importante: desde el 9 de julio Venus entra en Virgo, una posición que históricamente favoreció a selecciones ordenadas, sólidas defensivamente y eficaces en ataque. Con Venus en Virgo ya hubo campeones mundiales como Brasil 1994, España 2010 y Francia 2018. Por eso creo que Argentina puede llegar nuevamente a semifinales, pero con sufrimiento. De acá a la final no va a haber partidos fáciles, por lo que hay que sostener la confianza, pero sabiendo que cada paso va a exigir muchísimo”.

La astrología ya dio su veredicto, ahora todo queda en manos de la Selección, que se disputará por un pase a semis. Mientras tanto, crecen los fieles espirituales y se adopta como modalidad y cábala consultar a los planetas o las cartas. “Hoy también trabajo con clubes de Primera División, Primera Nacional y del exterior, lo que muestra que la astrología deportiva empieza a ocupar un lugar cada vez más concreto dentro del fútbol profesional”, concluyó el astrólogo Tejat.