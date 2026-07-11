Murió Antonio Rattin, ídolo de Boca y emblema de la Selección argentina

Fue protagonista de un histórico episodio en el Mundial de Inglaterra 1966. Tras desarrollar toda su carrera como futbolista en Boca, luego tuvo un paso por la política.

Archivo. Rattin, histórico de Boca Juniors y la Selección argentina, falleció a sus 89 años.

Antonio Ubaldo Rattin , una de las máximas glorias de la historia de Boca Juniors y protagonista de uno de los episodios más recordados del fútbol argentino, falleció este sábado a los 89 años. La noticia fue confirmada por autoridades del club xeneize.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Nacido el 16 de mayo de 1937 en Tigre, Rattin construyó toda su carrera como futbolista en Boca. Debutó en 1956, nada menos que en un Superclásico frente a River , y se retiró en 1970 tras convertirse en uno de los grandes referentes de la institución.

Con la camiseta azul y oro disputó 382 partidos oficiales, marcó 28 goles y conquistó seis títulos: los campeonatos de 1962, 1964 y 1965, la Copa Argentina de 1969 y los Nacionales de 1969 y 1970. Además, integró el equipo que fue subcampeón de la Copa Libertadores de 1963.

Más allá de su trayectoria en Boca, Rattin quedó ligado para siempre a un momento emblemático del Mundial de Inglaterra 1966.

Como capitán de la Selección argentina, fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein durante el partido de cuartos de final ante Inglaterra, cuando todavía no existían las tarjetas amarillas y rojas. Tras la decisión arbitral, abandonó el campo luego de protestar, se sentó durante unos minutos sobre la alfombra roja destinada a la Reina y, antes de retirarse, estrujó un banderín con la bandera británica.

Años después recordó que siguió el resto del encuentro "por una ventanita del vestuario, con una impotencia total".

Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra Institución.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento.



Hasta siempre, Rata. pic.twitter.com/RYODn1j4r0 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 11, 2026

Aquel episodio marcó un antes y un después en la historia del fútbol. Desde el Mundial de México 1970 comenzaron a utilizarse oficialmente las tarjetas amarillas y rojas, una modificación reglamentaria que quedó asociada a aquella polémica expulsión. El partido también alimentó una histórica rivalidad entre las selecciones de Argentina e Inglaterra.

Con la Selección argentina disputó dos Copas del Mundo: jugó un encuentro en Chile 1962 y cuatro partidos en Inglaterra 1966. También integró los planteles que fueron subcampeones de las Copas América de Ecuador 1959 y Uruguay 1967.

En total, vistió la camiseta argentina en 33 oportunidades y convirtió un gol, el 14 de octubre de 1964, en el empate 1-1 frente a Chile.

Su paso como entrenador y dirigente político

Después de retirarse como futbolista inició una breve carrera como entrenador. Dirigió a Estudiantes de Río Cuarto en 1976, Gimnasia y Esgrima La Plata en 1979 y Boca en 1980, donde alcanzó una racha de 12 partidos invicto en el Torneo Metropolitano, certamen que finalizó en la séptima posición.

Con el paso de los años se alejó del fútbol y se volcó a la actividad política. Afiliado al peronismo, fue diputado nacional entre 2001 y 2005 y luego se desempeñó como concejal de Vicente López hasta 2009.

Hasta sus últimas apariciones públicas, en 2019, repetía una frase que sintetizaba su carrera: “Jugué con dos camisetas solamente en toda mi vida, la de Boca y la de Argentina”.

Tras la pandemia y distintos problemas de salud vinculados a su edad, dejó de participar de actos y reuniones públicas.

Según trascendió desde la mutual de Boca, por expreso pedido del propio Rattin, sus restos no serán velados.