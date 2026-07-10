Cristian Romero palpitó el cruce ante Suiza: "Va a ser un partido muy duro"

El defensor de la Selección argentina reconoció que el equipo debe corregir algunos aspectos defensivos, aunque aseguró que llega preparado para buscar un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

El Cuti Romero será titular el sábado a las 22 ante Suiza.

Cristian “Cuti” Romero palpitó el partido de la Selección argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y advirtió que el conjunto europeo representará una prueba exigente para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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“ Va a ser un partido muy duro y complicado. Suiza dominó todo el encuentro ante Colombia y tiene jugadores muy importantes, pero nosotros estamos preparados”, sostuvo el defensor.

Argentina enfrentará al seleccionado suizo este sábado 11 de julio, desde las 22, en el estadio Arrowhead de Kansas City, con el objetivo de avanzar a las semifinales por segunda Copa del Mundo consecutiva.

Romero aseguró que el plantel llega en buenas condiciones, aunque admitió que todavía existen aspectos por corregir. “Estamos bien, pero seguramente tenemos cosas que mejorar. Estamos a disposición del equipo para seguir corrigiendo y creciendo”, expresó.

La Selección recibió cuatro goles en sus últimos dos partidos y no termina con la valla invicta desde la segunda fecha de la fase de grupos. El central reconoció que esa estadística genera incomodidad dentro del plantel.

“Nos molesta haber recibido tantos goles. Seguro tenemos que mejorar porque son situaciones que se pueden evitar”, afirmó.

El futbolista del Tottenham también se refirió a su gol ante Egipto, que inició la remontada argentina en los octavos de final. “Estoy contento porque sirvió para volver a confiar en un momento muy complicado y para dar vuelta el partido”, señaló.

Además, valoró el nivel general de la competencia y evitó considerar a Argentina como favorita. “Está siendo un Mundial muy competitivo. Todos los equipos que llegaron a cuartos lo merecen porque hicieron las cosas muy bien”, analizó.

Sobre el triunfo frente a Egipto, agregó: “Creo que hicimos uno de nuestros mejores partidos del Mundial. Tuvimos que reaccionar en un momento difícil y el equipo respondió”.

Lisandro Martínez y Facundo Medina también hablaron de la previa

Lisandro Martínez coincidió en la necesidad de recuperar solidez defensiva. “Los goles que recibimos son evitables. Tenemos que estar más concentrados y con los pies bien aferrados a la tierra”, afirmó.

Además, destacó la evolución del equipo durante el torneo: “Fuimos de menos a más, pero siempre hay cosas para mejorar. Ahora solamente pensamos en Suiza”.

Por su parte, Facundo Medina remarcó el impulso anímico que dejó la clasificación ante Egipto. “El cansancio no se siente tanto por la manera en la que ganamos”, explicó.

“Tenemos una responsabilidad muy grande. Debemos minimizar los errores porque una Copa del Mundo se trata de detalles”, concluyó.