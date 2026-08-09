Fuerte advertencia del canciller de Brasil a Javier Milei por los ataques a Lula da Silva: "Pare las agresiones"

El canciller brasileño, Mauro Vieira, rechazó además las acusaciones del mandatario argentino sobre una supuesta intervención de Brasil en la política del país.

El funcionario del gobierno de Lula sostuvo que la relación entre ambos países “es muy importante” y pidió que desde la Argentina se “detengan las agresiones”.

La tensión entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo. El canciller brasileño, Mauro Vieira , reclamó al gobierno de Javier Milei que modifique su postura y deje de realizar ataques contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva si pretende avanzar en una normalización del vínculo bilateral.

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Vieira sostuvo que la relación entre ambos países atraviesa un momento de deterioro y planteó que Brasil espera señales concretas de parte del Gobierno argentino para recomponer el diálogo.

“Hay que parar las agresiones”, afirmó el canciller brasileño al referirse a las declaraciones del presidente argentino y a las críticas dirigidas contra Lula y otras instituciones de Brasil.

El canciller brasileño consideró que el vínculo entre los dos países es estratégico, pero advirtió que las diferencias políticas y los cruces públicos entre los presidentes dificultaron la relación.

En ese sentido, Vieira señaló que la normalización del vínculo requiere un cambio de actitud por parte del Gobierno argentino. El funcionario brasileño apuntó especialmente contra las declaraciones de Milei sobre Lula y rechazó que Brasil haya intervenido en la política interna argentina.

La respuesta del canciller llegó después de una serie de enfrentamientos entre ambos gobiernos que profundizaron las diferencias entre Buenos Aires y Brasilia.

Milei y Lula, en tensión: Brasil pidió frenar los ataques.

Javier Milei volvió a apuntar contra Lula y respaldó las duras críticas de un congresista de EEUU

El presidente Javier Milei volvió a elevar la tensión con Luiz Inácio Lula da Silva al replicar en sus redes sociales las duras críticas del congresista republicano estadounidense Carlos A. Giménez contra el mandatario brasileño.

La reacción del jefe de Estado argentino se produjo en medio de un deterioro de la relación bilateral con Brasil, luego de que el gobierno de Lula degradara su representación diplomática en Argentina y de que el canciller brasileño, Mauro Vieira, reclamara públicamente el cese de las críticas provenientes de Buenos Aires.

El tuit de Milei en el que repostea el mensaje del congresista de Estados Unidos con críticas a Lula.

El nuevo episodio comenzó a partir de una publicación de Giménez en X. El legislador estadounidense lanzó fuertes cuestionamientos contra Lula y lo comparó con otros dirigentes latinoamericanos.

"En el Congreso de Estados Unidos sabemos que Lula da Silva, en Brasil, es un criminal comunista corrupto y convicto, al igual que Díaz-Canel en Cuba, Ortega en Nicaragua y Delcy en Venezuela. La única diferencia es que aún no ha logrado convertir a Brasil en una dictadura socialista", sostuvo el mensaje difundido por el congresista republicano.

Giménez también acusó al presidente brasileño de respaldar a gobiernos autoritarios de la región y aseguró que debe responder por sus políticas. En otra publicación afirmó que Lula "permite cada dictadura comunista en nuestro hemisferio y debe ser llevado a rendir cuentas".

Milei decidió hacerse eco de esas declaraciones. El mandatario argentino compartió una publicación que recogía las palabras del congresista y agregó un breve e irónico mensaje: "UPs!".

Brasil rechazó las acusaciones de Milei

Vieira también negó las acusaciones realizadas desde el Gobierno argentino sobre una supuesta intervención de Brasil en la política interna del país.

Entre los cuestionamientos mencionados por las autoridades brasileñas se encuentra la acusación de que Brasil habría participado o intervenido políticamente en la Argentina. El canciller rechazó esa interpretación y defendió la posición de su gobierno.

Para Brasil, el problema central pasa ahora por recomponer una relación bilateral que considera estratégica y que sufrió un fuerte deterioro durante los últimos meses.

Una relación bilateral cada vez más deteriorada

El nuevo cruce se produce pocos días después de que Brasil decidiera reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Argentina.

El gobierno de Lula comunicó que la relación bilateral pasaría a ser administrada a nivel de encargados de negocios y que el embajador brasileño Julio Bitelli no regresaría a Buenos Aires. La decisión se produjo luego de nuevas declaraciones de Milei contra Lula, a quien volvió a cuestionar públicamente.

Argentina, por su parte, decidió no adoptar una medida equivalente frente a la decisión brasileña. El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno no tomaría una represalia diplomática y que mantendría la relación en los términos vigentes.

El pedido de Brasil para recomponer el vínculo

En este escenario, el mensaje de Vieira apunta a establecer una condición política para comenzar a recomponer la relación: que cesen los ataques públicos contra Lula y las instituciones brasileñas.

Brasil sostiene que Argentina y Brasil mantienen intereses comunes que exceden las diferencias ideológicas entre sus respectivos gobiernos. El comercio bilateral, el Mercosur y la cooperación regional forman parte de una relación estratégica que ambos países mantienen desde hace décadas.

Por ahora, sin embargo, el vínculo continúa atravesado por los cruces entre Milei y Lula. El reclamo de Mauro Vieira vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de un gesto político de Buenos Aires para intentar reducir la tensión diplomática.