Flávio Bolsonaro culpó a Lula da Silva por la crisis con Argentina y respaldó a Javier Milei

El senador brasileño cuestionó la decisión de rebajar la relación bilateral y atribuyó el conflicto a la política exterior del mandatario de Brasil. Además, advirtió sobre las consecuencias económicas de la disputa.

Flávio Bolsonaro responsabilizó a Lula por el deterioro de la relación con la Argentina.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro responsabilizó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por el deterioro de la relación con la Argentina y cuestionó la decisión de reducir el nivel de la representación diplomática entre ambos países. Además, expresó su respaldo a Javier Milei y aseguró que el conflicto no enfrenta a las dos naciones, sino que fue provocado por el gobierno brasileño.

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“Repudio enérgicamente la decisión del gobierno de Lula de rebajar las relaciones diplomáticas con Argentina”, escribió el hijo del expresidente Jair Bolsonaro en un extenso comunicado difundido a través de la red social X.

El legislador definió a la Argentina como una “nación hermana” y remarcó su importancia como principal socio comercial de Brasil en Sudamérica. A su entender, el conflicto es consecuencia directa de una política exterior “ideologizada y confrontacional”.

Bolsonaro también acusó a la administración de Lula de haber abierto disputas diplomáticas con Estados Unidos y Paraguay antes de la escalada con la Argentina. En ese marco, sostuvo que la tensión fue impulsada unilateralmente por Brasil y destacó que el gobierno de Milei no adoptará una medida equivalente.

“La soberanía y el prestigio de Brasil no se protegen con rupturas diplomáticas ”, afirmó. Según planteó, la política exterior debe responder a los intereses permanentes del país y no a “la vanidad de quien detenta el poder”.

**NOTA DEL SENADOR FLÁVIO BOLSONARO SOBRE LA RUPTURA DE LULA CON LA ARGENTINA**



1. Repudio, con vehemencia, la decisión del gobierno de Lula de degradar las relaciones diplomáticas con la Argentina, nación hermana, nuestro mayor socio comercial en América del Sur y amiga… pic.twitter.com/QYxvnYZN8B — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) August 6, 2026

Flávio Bolsonaro advirtió por el impacto económico de la crisis

El senador vinculó la disputa con el escenario político regional y sostuvo que “el proyecto del Foro de São Paulo se está derrumbando en toda América Latina”. También afirmó que las consecuencias de la crisis recaerán sobre los sectores brasileños que mantienen vínculos económicos con la Argentina.

En particular, advirtió que el deterioro de la relación bilateral puede afectar a productores, exportadores y trabajadores que dependen del intercambio comercial entre ambos países.

Bolsonaro expresó además su confianza en que habrá un cambio político en Brasil a partir de 2027 y le envió un mensaje directo al Presidente argentino.

El senador brasileño expresó su respaldo a Javier Milei y cuestionó la política exterior de Brasil.

“Al pueblo argentino, y especialmente al presidente Javier Milei, mi estimado amigo, le dejo este mensaje: esta crisis no es entre nuestras naciones, es obra de un gobierno en sus últimos días. Habrá paz y prosperidad para nuestros pueblos”, concluyó.

Las declaraciones se conocieron luego de que el gobierno brasileño decidiera retirar a su embajador en Buenos Aires y dejar la representación diplomática a cargo de un encargado de negocios, en medio de una nueva escalada entre Lula y Milei.