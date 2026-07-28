La dura sanción que se aplicará en Brasil y puede ser trasladada al fútbol mundial

Una dura infracción en la última jornada del Brasileirao provocó una lesión que marginará a un jugador por tres meses. Tras la sanción, el responsable también estará ese mismo período sin jugar.

En el duelo por la decimonovena fecha del Brasileirao entre el Inter de Porto Alegre y el Cruzeiro , Victor Gabriel, del local, lesionó al mediocampista Gabriel Pec con una plancha en la tibia de la pierna izquierda, quien inmediatamente sintió que "algo estaba mal" y pidió que ingresen los médicos.

Ante esto, aunque el defensor del Inter haya sido expulsado en el momento que cometió la infracción, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil decidió suspenderlo hasta que el jugador del Cruzeiro se recupere y vuelva a los entrenamientos.

Si bien el Celeste terminó ganando el encuentro por 2 a 1, rápidamente los jugadores fueron a preguntar como estaba Pec. Finalmente, tras varios estudios, los análisis dictaminaron que el mediocampista, quien debutaba en este encuentro, sufrió una fractura y posteriormente tuvo que ser operado.

En la resolución dictada por la Sexta Comisión Disciplinaria del tribunal , llegaron a la conclusión que darle de uno a seis partidos de sanción resultaba poco tiempo por la magnitud que tuvo la lesión, por lo que decidieron suspenderlo durante toda la etapa de recuperación, con un máximo de 180 días .

Este hecho ya recorrió el mundo entero y varios fanáticos en redes sociales pidieron que se comience a utilizar en todas las ligas, luego de que se haga pública la sanción. A estas horas, la FIFA aún no sacó ningún comunicado al respecto, pero sería un antes y un después en la reglamentación del deporte.

Uno de los principales motivos para implementar esta medida es concientizar a los jugadores sobre la importancia de actuar con responsabilidad en situaciones de riesgo, como las ocurridas en este encuentro, para proteger la integridad física de sus compañeros de profesión.

La operación a Gabriel Pec salió con éxito.

Gabriel contó las situaciones que se dieron en la falta, cuando tuvo que ir a declarar ante el tribunal de justicia deportiva. "Calculé que llegaría primero al balón y así fue. Como el terreno de juego estaba resbaladizo y mojado, toqué el balón y no tuve tiempo de retirar la pierna y eso derivó en una entrada más dura, pero no tuve intención de hacer daño a un compañero de profesión o mala fe", aseguró.

La reacción del jugador del Inter ante la sanción

Este martes se resolvió la sentencia y Victor Gabriel estuvo en el tribunal para escucharla en persona. Ante la notificación de que serán por lo menos 3 meses de inactividad, sostuvo que no tuvo ”ningún tipo de intención de lesionarlo” y que está realmente arrepentido. “Pasé noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente del Cruzeiro”, declaró el defensor.

Esta dura sanción no solo complica al jugador, sino que también al Inter porque están cerca de la zona de descenso en el Brasileirao, ocupando la decimosexta posición, y no juegan Copa Libertadores ni Sudamericana, por lo que este grave momento para el club sigue empeorando.

El Cruzeiro tiene una baja sensible para la Copa Libertadores.

Por otro lado, el Cruzeiro sufre una baja sensible para lo que les queda de Copa Libertadores, luego de dejar eliminado a Boca y al Barcelona de Ecuador en fase de grupos. Además, en la liga brasileña ocupan el último lugar para ingresar a Copa Sudamericana y no están lejos de la zona de descensos, a falta de 18 jornadas para el fin de la temporada.