Lula da Silva presentó su programa electoral, con eje en la soberanía, la desigualdad y la seguridad

La coalición del presidente brasileño difundió un documento de 84 páginas y 13 capítulos, a dos meses de los comicios. El texto plantea una postura de “oposición firme” a las presiones de Estados Unidos y defiende la continuidad de las políticas aplicadas en los últimos cuatro años.

La coalición que respalda al presidente de Brasil, Lula da Silva , divulgó este sábado su programa electoral de cara a los comicios de octubre , en los que el mandatario buscará un nuevo mandato. El documento, titulado “Directrices para el programa de transformación de Brasil: un país soberano, democrático, desarrollado, sostenible y creativo” , tiene 84 páginas y se estructura en 13 capítulos temáticos.

“Hicimos mucho y es necesario hacer aún más” , señala el documento. Sus tres ejes centrales son la defensa de la soberanía nacional, la reducción de la desigualdad y el combate al crimen organizado.

El programa repasa lo que la coalición considera los principales logros de la actual gestión y plantea mantener la misma orientación de políticas de cara a un posible cuarto mandato de Lula. Según señalaron medios brasileños, las palabras más repetidas en el texto son “ampliar” y “fortalecer”.

En materia de política internacional, el programa plantea “oposición firme a cualquier intento de subordinar Brasil a los intereses extranjeros” , en lo que se interpretó como una referencia velada a las presiones del gobierno de Donald Trump sobre asuntos internos de la región.

En esa línea, el documento propone profundizar la aproximación geopolítica con los BRICS y el Sur global, además de la integración regional en el marco del Mercosur.

El texto también destaca la necesidad de que las Fuerzas Armadas cuenten con un presupuesto adecuado para proteger al país y sus recursos naturales frente a “amenazas externas”, y plantea fortalecer la producción industrial orientada al sector de defensa.

Desigualdad, ambiente y el rumbo económico

En el plano social, el programa fija como meta la reducción de las desigualdades a través del aumento del salario mínimo y del Bolsa Familia, el programa de ayudas a los sectores más pobres creado por Lula hace más de dos décadas.

En materia ambiental, reafirma el objetivo de eliminar totalmente la deforestación hacia 2030 y promete la creación de nuevas tierras indígenas y áreas de conservación, junto con la expansión del monitoreo satelital para identificar delitos ambientales.

La presentación del programa se da a dos meses de las elecciones presidenciales de octubre, en las que Lula, de 80 años, competirá por un cuarto mandato obtenido por voto directo. Su candidatura fue oficializada la semana pasada durante la convención nacional del Partido de los Trabajadores (PT) en San Pablo, junto a la fórmula que integrará junto al vicepresidente Geraldo Alckmin. Su principal contendiente será el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien continúa preso por el intento de golpe de Estado de 2022.