El juez Alexandre de Moraes le negó a Jair Bolsonaro una visita familiar por el Día del Padre

El magistrado rechazó el pedido para que sus hijos pudieran visitarlo durante la celebración y mantuvo las restricciones de su arresto domiciliario.

El juez Alexandre de Moraes rechazó el pedido de Jair Bolsonaro para recibir la visita de sus hijos durante el Día del Padre en Brasil. El expresidente permanece bajo arresto domiciliario y tiene suspendidas las visitas familiares por una resolución judicial que establece excepciones únicamente para profesionales de la salud y abogados.

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La decisión de Moraes se fundamenta en una resolución emitida el 17 de julio , mediante la cual quedaron suspendidas durante 30 días todas las visitas al expresidente que se encuentra bajo arresto domiciliario.

La medida establece algunas excepciones específicas. Los profesionales de la salud, fisioterapeutas y abogados pueden continuar ingresando para asistir a Bolsonaro, pero sus familiares no están incluidos entre las personas autorizadas a visitarlo durante el período establecido por el magistrado.

Ante la celebración del Día del Padre, la defensa del exmandatario había presentado un pedido especial para permitir el encuentro con sus hijos. El planteo buscaba obtener una autorización excepcional para que pudiera recibirlos durante la fecha conmemorativa.

Flavio Bolsonaro es candidato a la presidencia de Brasil y fue quien leyó en redes sociales una carta de su padre.

Los abogados describieron la visita solicitada como de carácter “estrictamente humanitario y familiar” . Según el argumento presentado ante la Justicia, el encuentro permitiría preservar el vínculo entre Bolsonaro y sus hijos sin afectar ni interferir con las medidas cautelares que pesan sobre el expresidente.

La carta que provocó el endurecimiento de las restricciones

La prohibición de las visitas familiares fue establecida después de que Moraes considerara que Bolsonaro había incumplido las condiciones de su arresto domiciliario. El episodio estuvo relacionado con una carta del expresidente que fue leída públicamente en redes sociales por su hijo Flavio.

A partir de esa situación, el juez determinó que se habían vulnerado las condiciones fijadas para el arresto domiciliario y dispuso la suspensión de las visitas familiares durante un período de 30 días.

La defensa intentó ahora obtener una excepción debido al significado de la celebración del Día del Padre. Sin embargo, Moraes mantuvo vigente la restricción y rechazó el pedido para que los hijos del expresidente pudieran visitarlo.

La defensa de Bolsonaro había argumentado que el encuentro tendría un carácter estrictamente familiar y humanitario. Cristobal Herrera Ulashkevich - EFE

La decisión se produce además en un contexto político particular para la familia Bolsonaro. Sus hijos ocupan distintos espacios dentro de la política brasileña y algunos de ellos tienen previsto competir por cargos en las próximas elecciones.

Los hijos de Bolsonaro y sus candidaturas

Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, es candidato a la presidencia de Brasil. Fue justamente él quien había leído en redes sociales la carta de su padre que derivó en el endurecimiento de las condiciones de su arresto domiciliario.

Por su parte, Carlos Bolsonaro es candidato al Senado, mientras que Jair Renan Bolsonaro busca una banca en la Cámara de Diputados.

La decisión de Moraes impide así que los hijos del expresidente puedan reunirse con él durante una fecha de fuerte significado familiar. La defensa había planteado que el encuentro tendría únicamente un carácter personal y no interferiría con las restricciones judiciales.

Carlos Bolsonaro es candidato al Senado y Jair Renan Bolsonaro busca una banca en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el magistrado consideró que la resolución del 17 de julio continúa vigente y que las visitas familiares permanecen suspendidas por el plazo establecido. Las únicas excepciones contempladas son las vinculadas con la atención médica y la representación legal de Bolsonaro.

El expresidente deberá atravesar de esta manera el Día del Padre bajo arresto domiciliario y sin recibir la visita de sus hijos, mientras continúan vigentes las medidas cautelares impuestas por la Justicia brasileña.