Brasil endurece el control sobre las criptomonedas: demorará hasta 24 horas algunas transferencias

El Banco Central de Brasil estableció un período de retención para determinadas operaciones superiores a u$s10.000 con el objetivo de reforzar los controles contra el fraude. La medida alcanza a transferencias hacia el exterior, billeteras de autocustodia y stablecoins y comenzará a regir en enero de 2027.

El Banco Central de Brasil (BCB) avanzó con una nueva regulación para el mercado de criptomonedas que introduce mayores controles sobre las transferencias de activos virtuales. A partir de 2027, determinadas operaciones superiores a u$s10.000 podrán quedar retenidas durante un período de hasta 24 horas antes de ser procesadas, mientras las entidades realizan una evaluación de riesgo.

La medida fue establecida mediante la Resolución 584 , publicada el viernes, que modifica las actuales normas de prevención del fraude aplicables a los servicios de pago y extiende esos controles a los proveedores de servicios de activos virtuales.

El objetivo del organismo monetario brasileño es incorporar una instancia adicional de revisión para aquellas operaciones que, por su monto o características, puedan presentar mayores riesgos de fraude.

La normativa alcanza a las transferencias que superen los u$s10.000 , tanto cuando ese monto corresponda a una única operación como cuando resulte de la suma de las transacciones realizadas por un mismo cliente durante el día.

El alcance de la regulación es amplio: comprende las transferencias dirigidas a entidades extranjeras que operan en el mercado de activos virtuales y también aquellas realizadas hacia billeteras de autocustodia . De esta manera, algunas operaciones que actualmente pueden ejecutarse prácticamente de manera inmediata pasarán a estar sujetas a una instancia adicional de control.

Sin embargo, la retención por 24 horas no implica que los activos queden inmovilizados definitivamente. La resolución establece que se trata exclusivamente de una medida precautoria destinada a otorgar tiempo a las instituciones para evaluar el riesgo de la transacción.

Las entidades deberán, además, informar al cliente cuando una transferencia quede retenida y comunicarle que el plazo de evaluación será de 24 horas.

Una vez realizado el análisis, podrán existir distintos escenarios. Si la operación supera los controles, la institución deberá liberar inmediatamente la transferencia una vez cumplido el plazo. En caso contrario, podrá rechazarla. La normativa también contempla la posibilidad de que los fondos sean liberados antes de que transcurran las 24 horas, siempre que la entidad adopte y documente una decisión fundamentada a partir de criterios específicos de gestión de riesgos.

Banco Central do Brasil endurece regulación también para las stablecoins

La regulación también alcanza a las stablecoins

Uno de los puntos relevantes de la nueva normativa es que los controles no estarán limitados a criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. La resolución incluye expresamente a los servicios vinculados con activos virtuales referenciados a monedas fiduciarias, entre ellos las stablecoins, uno de los instrumentos que más relevancia adquirió dentro del ecosistema cripto regional.

De esta manera, las operaciones con activos cuyo valor está vinculado, por ejemplo, al dólar estadounidense también podrán quedar alcanzadas por el período preventivo de retención cuando superen los límites establecidos.

Brasil refuerza los controles contra el fraude cripto

La Resolución 584 incorpora, además, nuevas obligaciones para las entidades que brindan este tipo de servicios. Las instituciones alcanzadas deberán mantener registros diarios sobre los fraudes y los intentos de fraude detectados tanto en servicios de pago tradicionales como en operaciones con activos virtuales.

Esos registros también tendrán que incluir información sobre las medidas correctivas implementadas frente a cada episodio.

La decisión amplía así el esquema de prevención existente en el sistema de pagos brasileño hacia un mercado cripto que ganó peso durante los últimos años y que progresivamente está siendo incorporado dentro del perímetro regulatorio del Banco Central.

Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia el 1° de enero de 2027, por lo que las compañías alcanzadas tendrán los próximos meses para adaptar sus procedimientos de control y gestión de riesgos. Además, el Banco Central conservará facultades para endurecer el mecanismo en caso de detectar incumplimientos.

Entre otras posibilidades, podrá exigir períodos de retención superiores a las 24 horas, extender los controles a operaciones inferiores al umbral de u$s10.000 e incluso limitar la posibilidad de que determinadas instituciones liberen anticipadamente las transferencias.

La regulación marca así un nuevo paso de Brasil hacia un mayor control de las operaciones con activos virtuales, aunque no supone el fin de las transferencias instantáneas de criptomonedas de manera generalizada: la demora estará concentrada en las operaciones alcanzadas por los criterios establecidos en la nueva normativa.