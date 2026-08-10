Con cinco mil hinchas xeneizes, Boca visitará a Platense por el Torneo Clausura + Agregar ámbito en









La Asociación del Fútbol Argentino y el Ministerio de Seguridad confirmaron la gestión realizada por la dirigencia del Calamar para el próximo sábado a las 21.30 en Vicente López.

En el Torneo Apertura, Boca había llevado visitantes frente a Talleres, Defensa y Justicia y Central Córdoba. @bocajrs

Boca podrá llevar visitantes el próximo sábado a las 21.30 cuando enfrente a Platense en Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura. La medida fue autorizada por la Asociación del Fútbol Argentino y el Ministerio de Seguridad Bonaerense.

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El equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará seguir sumando puntos con la presencia de 5 mil hinchas xeneizes en la tribuna visitante del Estadio Ciudad de Vicente López que en los últimos años fue remodelado y que en esta temporada recibió por primera vez en su historia partidos de la Copa Libertadores. Albergó cruces históricos frente a Corinthians, Peñarol e Independiente de Santa Fe, cuyos hinchas presenciaron los partidos desde la popular lindera a las vías del tren Belgrano Norte.

La posibilidad de contar con ambas hinchadas había sido solicitada por la dirigencia de Platense ante la AFA y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. La entidad presidida por Claudio Tapia aceptó el pedido y luego el organismo bonaerense dio el visto bueno este lunes.

Luego de la consagración en el Torneo Apertura, Platense renovó su estadio para adaptarlo a las reglamentaciones de la Conmebol para jugar la Copa Libertadores. @caplatense El Ministerio bonaerense, a través de APreViDe, anunciará durante el transcurso de la semana los operativos de seguridad correspondientes para el partido entre el Calamar y Boca. Las entradas se pondrán a la venta en los próximos días, tanto los valores como la plataforma para adquirirlas los dispondrá el conjunto local.

En el Torneo Apertura, el conjunto de la Ribera había llevado visitantes a sus encuentros frente a Talleres, Defensa y Justicia y Central Córdoba.

Boca jugará seis partidos con su gente en las tribunas Luego de la visita en el Bajo Flores a Riestra el domingo 26 de julio, Boca jugó en Chile la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana contra O’Higgins con dos mil hinchas xeneizes. Después de la clasificación, recibió a Estudiantes de La Plata y a Vélez en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde hizo de local durante los últimos encuentros, por el Torneo Clausura. El próximo martes jugará con Recoleta la ida de los octavos de final de la copa continental de local en la cancha de Huracán, luego enfrentará a Platense con 5 mil hinchas visitantes y en la vuelta frente a el conjunto paraguayo con más de 20 mil. El próximo partido de Boca sin su hinchada será recién el 23 de agosto cuando enfrente a Racing en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 6 del torneo local. Pero antes de eso, los de la Ribera definirán su continuidad en la copa continental y puntos importantes en el Clausura.