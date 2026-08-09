Boca oficializó la incorporación de Enner Valencia: el ecuatoriano firmó con el Xeneize hasta diciembre de 2027

El delantero de 36 años firmó contrato hasta diciembre de 2027 y llega libre para cubrir la ausencia de Adam Bareiro.

Enner Valencia firmó con Boca hasta el 31 de diciembre de 2027 y llega como una de las principales apuestas ofensivas del club.

Boca Juniors oficializó este domingo la incorporación de Enner Valencia , quien firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y se convirtió en uno de los principales refuerzos del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. El delantero ecuatoriano, de 36 años, llega para ocupar el lugar de Adam Bareiro, actualmente lesionado.

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La confirmación llegó un día después del empate 1-1 ante Vélez en el estadio de Huracán. A través de un comunicado, el club presentó formalmente al atacante, que viene de disputar como titular el Mundial con la selección de Ecuador y que ya quedó a disposición del cuerpo técnico.

“ El Club Atlético Boca Juniors informa que Enner Valencia firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027 ”, informó la entidad en el inicio del anuncio.

El delantero llega con una extensa carrera internacional y una importante experiencia en distintas ligas. Durante su recorrido pasó por Emelec, West Ham United y Everton , además de Fenerbahçe, Internacional, Tigres y Pachuca.

Su último club fue justamente Pachuca de México , donde durante la última temporada disputó 22 partidos y convirtió ocho goles. En total, según detalló Boca en su presentación, Valencia acumula más de 190 goles y 70 asistencias , además de nueve títulos obtenidos a nivel de clubes.

Con Ecuador también construyó una trayectoria destacada. El atacante participó en tres Copas del Mundo y cinco Copas América y actualmente es el máximo goleador histórico de su selección, con 49 tantos.

“¡Bienvenido a Boca, Enner!”, cerró el club su comunicado de presentación, con el que confirmó una incorporación que apunta directamente a solucionar uno de los principales problemas del equipo.

El delantero ecuatoriano disputó tres Mundiales y es el máximo goleador histórico de su selección con 49 tantos. Instagram de Enner Valencia

La búsqueda de un delantero de área

La llegada del ecuatoriano representa una nueva apuesta de Juan Román Riquelme para encontrar al delantero capaz de convertirse en una referencia ofensiva. Durante su gestión, Boca incorporó distintos nombres para ocupar ese lugar, aunque ninguno logró consolidarse de manera definitiva como el goleador esperado.

En los últimos partidos, Adam Bareiro había aparecido como una alternativa para ese puesto, pero su discopatía lumbar modificó los planes del cuerpo técnico. El paraguayo permanece fuera de las canchas y todavía no tiene una fecha definida para su regreso.

La llegada del ecuatoriano se produce mientras Adam Bareiro continúa fuera de las canchas por una lesión lumbar.

En ese contexto, Boca avanzó por Valencia, quien desembarca con 36 años y en condición de libre. La apuesta tiene similitudes con la incorporación de Edinson Cavani, quien también llegó al club con una extensa trayectoria internacional y una edad similar.

Las lesiones, el principal interrogante

Más allá de sus antecedentes y de los números que presenta, la llegada de Valencia también abre un interrogante relacionado con su estado físico y su historial de lesiones.

Durante los últimos cinco años, el atacante sufrió 15 lesiones y, entre finales de 2026 y principios de 2026, permaneció 87 días en rehabilitación por una dolencia muscular. Ese antecedente será uno de los aspectos que el cuerpo técnico deberá seguir de cerca durante su estadía en el club.

Al mismo tiempo, sus antecedentes futbolísticos representan un argumento importante para la dirigencia. Valencia marcó goles en Ecuador, México, Inglaterra, Turquía y Brasil, y acumuló experiencia en competencias internacionales que podrían resultar valiosas para un equipo que busca recuperar protagonismo.

La incógnita estará en si el delantero consigue trasladar esa capacidad goleadora al fútbol argentino y convertirse en la solución que Boca busca desde hace varias temporadas.

El delantero ecuatoriano tiene 36 años y arrastra un historial de 15 lesiones durante los últimos cinco años.

Boca también busca otra alternativa ofensiva

La incorporación de Valencia no significa que el club haya abandonado otras opciones para reforzar el ataque. Ezequiel “Chimy” Ávila continúa apareciendo entre los nombres que interesan a la institución, especialmente por la ausencia prolongada de Bareiro.

El delantero de 32 años quedó libre de Real Betis y durante la última temporada marcó tres goles en 30 partidos. Arruabarrena priorizó a Valencia por sobre otros candidatos, pero la dirigencia considera necesario sumar más variantes para una ofensiva que quedó reducida por las lesiones.

De esta manera, Boca suma a un delantero con experiencia mundialista, recorrido internacional y 49 goles con Ecuador, pero también con el desafío de demostrar que puede sostener su rendimiento físico y convertirse en el goleador que el equipo necesita.