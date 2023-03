Inter no se rinde gracias a los goles de Lautaro Martínez

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Giuseppe Meazza, en la ciudad lombarda de Milán, y los tantos del "neroazzurro" fueron marcados por el armenio Henrikh Mkhitaryan, a los 29 minutos del primer tiempo, y el bahiense Lautaro Martínez, a los 8 del período complementario.

Con el éxito Inter, donde el "Toro" Martínez fue titular y su compatriota, el juvenil y convocado al seleccionado argentino Valentín Carboni fue suplente, alcanzó los 50 puntos, es escolta, pero lejos del líder Napoli, que suma 65; Lecce se quedó con 27 puntos y es decimocuarto en la Serie A

Inter-Lecce 2-0 | The Nerazzurri pick themselves up: Goals & Highlights | Serie A 2022/23