Cuál es la peor selección que jugará el Mundial 2026, según el ranking FIFA

Este combinado nacional no está bien ubicado a comparación del resto de equipos de la Copa del Mundo, aunque buscará aprovecharse de eso durante la competencia.

Parten como víctimas, pero buscarán ser una de las sorpresas de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 apunta a ser la edición más ambiciosa de la historia del torneo más importante del fútbol de selecciones. Esta vez, además de contar con tres naciones organizadoras, también tendrá 48 equipos que buscarán levantar el trofeo el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey.

Pero todos estos combinados nacionales, en la previa, saben lo que se espera de cada uno. Mientras los que más jerarquía tienen apuntan directo hacia el título, los peores ubicados en el ranking FIFA saben que no cuentan con chances de aspirar tan alto, en especial el conjunto que se encuentra en el último escalón en la clasificación.

El ranking FIFA funciona con un sistema de puntos que cambia después de cada partido internacional . La fórmula toma el resultado, la importancia del encuentro y la diferencia de nivel entre los dos equipos. Por eso, un amistoso no pesa igual que una Eliminatoria, una copa continental o un partido de Mundial.

El método actual se conoce como SUM y reemplazó al sistema anterior, que usaba promedios. Con este modelo, cada resultado mueve la tabla de manera directa: una victoria ante un rival mejor ubicado puede dar más puntos, mientras que una derrota frente a un adversario de menor posición puede provocar una caída mayor.

La clasificación no muestra solo quién ganó más partidos. También ordena a las selecciones según el contexto de esos resultados, el peso de los rivales y la competencia en la que jugaron. En la previa de una Copa del Mundo, sirve como una referencia para ver qué equipos llegan entre los candidatos y cuáles aparecen bastante más lejos de ese grupo.

Nueva Zelanda Cuenta de X: @NZ_Football Los All-Whites evitaron el repechaje al haberse ampliado el cupo de equipos en la Copa del Mundo. Cuenta de X: @NZ_Football

El peor puesto de los clasificados: Nueva Zelanda

Entre los equipos clasificados al Mundial 2026, Nueva Zelanda aparece en el puesto más bajo del ranking FIFA. El seleccionado oceánico figura 85°, por debajo de otros participantes que también llegan lejos de la parte alta de la tabla, como Haití, Curazao, Ghana, Cabo Verde, Bosnia y Jordania.

Ese lugar no borra su historia en la Copa del Mundo. Los All-Whites ya jugaron los Mundiales de 1982 y 2010, aunque todavía no consiguió ganar un partido en el torneo. En España perdió sus tres encuentros de fase de grupos y en Sudáfrica terminó invicta, con tres empates que no le alcanzaron para avanzar.

Su ubicación también se entiende por el calendario que suele tener. Desde que Australia compite en Asia, los neozelandeses quedaron como la principal potencia de Oceanía, pero juegan con menos frecuencia contra rivales de primer nivel. Esa diferencia influye en una tabla que premia resultados, dificultad del partido y valor del rival.

Nueva Zelanda Cuenta de X: @NZ_Football Los de Oceanía integrarán el Grupo G del Mundial 2026, junto a Irán, Bélgica y Egipto. Cuenta de X: @NZ_Football

Cómo llegó Nueva Zelanda al Mundial 2026

Nueva Zelanda consiguió su boleto al ganar las Eliminatorias de Oceanía. La ampliación del torneo a 48 equipos cambió el escenario para esa confederación, que durante años tuvo que pasar por repechajes para intentar meter a un representante en la Copa del Mundo.

La clasificación se confirmó el 24 de marzo de 2025, con una victoria 3-0 ante Nueva Caledonia en la final que definía el pasaje directo al Mundial 2026 en su federación. Los goles fueron de Michael Boxall, Kosta Barbarouses y Elijah Just, en un partido que aseguró el regreso neozelandés al certamen después de 16 años.

Será la tercera participación mundialista de Nueva Zelanda. Antes estuvo en España 1982 y Sudáfrica 2010, dos torneos separados por casi tres décadas. Ahora llega con Chris Wood como uno de sus nombres más importantes y con la esperanza de dar la sorpresa en la fase de grupos.

Embed - Highlights | New Caledonia v New Zealand | FIFA World Cup 26™ Oceania Qualifiers Final

El fixture de la selección peor rankeada de FIFA

Nueva Zelanda jugará en el Grupo G, una zona donde cada partido la enfrentará con rivales de mayor recorrido internacional. Lejos de partir como favorita, podría aprovecharse de que sus rivales, candidatos a llegar a 16vos de final, puedan subestimarlos y allí dar el golpe.

vs. Irán . Lunes 15 de junio a las 22, en Los Ángeles.

. Lunes 15 de junio a las 22, en Los Ángeles. vs. Egipto . Domingo 21 de junio, a las 22, en Vancouver.

. Domingo 21 de junio, a las 22, en Vancouver. vs. Bélgica. Sábado 27 de junio, a las 00, en Vancouver.

El estreno ante Irán puede marcar el margen real del seleccionado dentro del grupo. Luego tendrá a Egipto, otro cruce incómodo por intensidad y la jerarquía de Mohamed Salah, antes de cerrar contra Bélgica, el rival más pesado de la zona por nombres, experiencia y recorrido en la Copa del Mundo.