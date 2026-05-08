SportBiz: novedades de la industria del deporte desde una perspectiva de negocios

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Acuerdos comerciales, lanzamientos, derechos de marca y los movimientos financieros que definen el tablero del sport business.

El Mundial 2026 aportará unos 41.000 millones de dólares a la economía global El Mundial de fútbol de 2026 aspira a ser el mayor evento deportivo de la historia. Tendrá un impacto económico estimado de 41.000 millones de dólares sobre el PIB mundial, según un informe del Bank of America (BofA). Los analistas de la entidad estadounidense pronostican que el torneo creará más de 824.000 puestos de trabajo en todo el mundo, desde la construcción e infraestructuras hasta hotelería, transporte y servicios. Esta edición del Mundial será más larga y la jugarán más equipos: 48 selecciones —frente a las 32 habituales desde 1998— y se disputarán 104 partidos en 16 ciudades distintas.

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Mundial más lucrativo El Mundial 2026 es un gran negocio para la FIFA y será el más lucrativo de la historia.

Giro d’Italia 2026 factura hasta u$s 35.000.000 por sponsoreo El Giro d’Italia, la competición ciclista más importante del mundo del ciclismo junto al Tour de France y La Vuelta a España, comenzó su edición número 109, que se extenderá hasta el 31 de este mismo mes. Un total de 21 días en los que los ciclistas iniciarán la travesía, por primera vez en Bulgaria, para después recorrer la geografía del país italiano, tener la cumbre final en Roma. En la pasada edición, RCS Sports, la empresa que organizaba la carrera ciclista, facturó más de u$s 35.000.000 en patrocinios, lo que supuso 10.000.000 menos que en 2024. Esto se debió, en parte, a la reducción de patrocinadores, pasando de 65 a 54.

giro italia Platense subastó en $ 17.000.000 la camiseta que usó Mainero ante Peñarol

Platense realizó una subasta de la camiseta que utilizó Guido Mainero en la victoria ante Peñarol: la primera victoria de la historia del club por Copa Libertadores. La camiseta se subastó en $ 17.000.000, y, según explicó el club, fue un histórico socio el que se la ganó. Esta subasta parte de una alianza del Calamar con Adali Sports, que desarrolló una experiencia digital innovadora con tecnología NFC en la camiseta. Mainero fue el autor del primer gol del encuentro, que luego el equipo uruguayo empató, y finalmente el equipo de Zunino terminó ganando con gol de Zapiola de penal.

platense La NBA promete u$s 3.000.000.000 a los inversores para el lanzamiento de su liga europea La NBA garantiza inversión para la liga europea que lanzará junto a la FIBA. La Liga ha asegurado a los inversores que planea destinar más de u$s 3.000.000.000 al desarrollo de su nueva competición. Este movimiento busca dar seguridad al mercado ante la preocupación mostrada por algunos de los inversores ante la falta de rentabilidad prevista en los primeros años, así como al hecho de que las proyecciones de ingresos facilitadas por la NBA no estaban respaldando las valoraciones de los equipos. La liga norteamericana de baloncesto ha prometido invertir más incluyendo pagos garantizados para cada equipo participante y un aumento de los premios económicos para ayudar a que los equipos salven las pérdidas en los primeros años. nba millones