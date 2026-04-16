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El presidente Gianni Infantino volvió a hablar de la presencia del seleccionado de Irán en la Copa del Mundo que se disputará en territorio de Estados Unidos.

La FIFA respaldó y ratificó la presencia de Irán en el Mundial 2026: "Vendrá, sin dudas"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en sintonía con lo que había declarado la semana pasada el seleccionador iraní en un contexto de conflicto bélico en Medio Oriente, volvió a ratificar la presencia de la sSelección de Irán en el Mundial 2026.

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"Irán vendrá, sin duda", afirmó Infantino durante un foro organizado por el canal de televisión CNBC en Washington. "Esperamos que en ese momento (el inicio del Mundial, el 11 de junio), la situación sea una situación pacífica, lo que realmente ayudaría", explicó.

"Pero Irán tiene que venir, representa a su pueblo, se ha clasificado, los jugadores quieren jugar", afirmó el presidente de la FIFA. La participación de Irán en el Mundial había quedado en entredicho por la guerra con Estados Unidos e Israel, que estalló el 28 de febrero.

Infantino se mostró dispuesto a “construir puentes” para que todo llegue a buen puerto. El pasado mes de marzo, Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán, subrayó que en la actual situación, “bajo ninguna circunstancia”, podrían participar en la Copa del Mundo, tildando a Estados Unidos de “régimen corrupto” y acusándole de asesinar a su “líder” Ali Jamenei.

La "recomendación de Trump" Recordemos que el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el mandamás de la FIFA tiene una gran amistad, había considerado en su momento que los jugadores iraníes podrían no estar "seguros" en Estados Unidos.

Irán jugará sus partidos de la fase de grupos ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en suelo estadounidense. De todos modos, la Federación Iraní había solicitado a la FIFA el traslado de sus partidos de su selección a México, pero el organismo se la denegó. El Mundial de 2026, el primero que jugarán 48 selecciones, se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.