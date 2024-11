Javier Milei volvió a fustigar a Riquelme en redes tras la derrota de Boca ante Vélez: "Andate por favor"

El presidente Javier Milei , quien reconoció que fue hincha de Boca pero que ya no lo es más, volvió a cargar contra Juan Román Riquelme por su gestión al frente del Xeneize, ahora por la reciente eliminación de Copa Argentina frente a Vélez.

Fiel a su estilo, el jefe de Estado recurrió a sus redes sociales y luego de haber sido etiquetado en una publicación, la replicó en su cuenta de X. “Riquelme andate por favor por el bien de Boca”, se lee en la imagen acompañada con las manos de plegaria. En el tuit de Hombre Gris se preguntaron: “Por sí o por no, ¿coinciden que Riquelme tiene que renunciar ya?”.

El posteo del líder de La Libertad Avanza es otra clara señal de rechazo a la gestión del ídolo del conjunto de La Ribera, club que este año no pudo conseguir ningún título y, por el momento, está afuera de la clasificación a la Copa Libertadores 2025.

Desde su irrupción en el mundo mediático, Javier Milei reconoció ser hincha de Boca, pero que, tras una serie de momentos, dejó de serlo. Con el correr de los años, el presidente de la Nación no tuvo piedad contra el ídolo del Xeneize, Juan Román Riquelme.

Tras la eliminación ante Vélez por Copa Argentina que cierra un año sin títulos y además pone en peligro la clasificación a la Libertadores del próximo año, el economista volvió a cargar contra Riquelme y no es la primera vez que lo hace.

Hace unas semanas, durante una entrevista en Radio Rivadavia, el líder libertario ya había calificado la gestión de Riquelme como “un desastre”, aseguró que “deja mucho que desear” y hasta lo acusó de tener una alineación política con el kirchnerismo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/hombregrisxd/status/1861961828546597136&partner=&hide_thread=false POR SI O POR NO, Coinciden que Riquelme tiene que renunciar ya ? pic.twitter.com/2mUj6zUb9W — Hombre Gris (@hombregrisxd) November 28, 2024

Pero los cortocircuitos vienen desde hace tiempo: durante las elecciones en Boca, Milei hizo campaña a favor de la lista de Andrés Ibarra junto a Mauricio Macri y su presencia no fue grata en La Bombonera cuando fue a emitir su voto. “Riquelme me mandó gente a insultar”, lanzó sin tapujos.

“¿Me voy a dejar amedrentar? ¿Me voy a dejar apretar por el presidente de un club de fútbol? Me parece que no corresponde. Y menos me lo va a hacer a mí. Y después una cuestión de lealtad con el presidente Macri. Y una cuestión de gratitud para con Martín Palermo. Los mejores momentos que pasé en la cancha de Boca, fue con Palermo. Y los mejores momentos que viví fuera de la cancha fue gracias a Martín Palermo. Entre otros recuerdos señalo el día de la final con el Real Madrid”, recordó durante una entrevista con Radio Mitre.

Además, en marzo de este año Milei volvió a apuntar contra el ex 10 en defensa de la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD): “Debería estudiar más el caso para dar nombres concretos. Pero están claros ciertos desmanejos que ocurren en algunos clubes, como uno que tiene una publicidad con determinados productos y después esos productos aparecen a la venta... Boca. La mala gestión de Riquelme lo están llenando de alegrías a River. De hecho, yo fui a votar a favor del candidato de Macri”.

Cuando explicó por qué dejó de ser hincha del Xeneize cuando “cierto personaje (por Juan Román Riquelme) volvió y cuando apareció un cinco que tenía menos marca que La Salada (por Fernando Gago)”. En esa línea y con ironía, aseguró que si el exmediocampista del Real Madrid “sigue así, en algún momento voy a poder volver a la cancha”.