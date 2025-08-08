Jorge Brito rompió el silencio: reveló su candidato para las elecciones y habló de techar el Monumental

El presidente de River habló de las próximas elecciones y eligió a su sucesor. Además, habló de los números de la venta récord de Mastantuono y se refirió a la posibilidad de techar el estadio Monumental.

El presidente de River, Jorge Brito , afirmó que Stefano Cozza Di Carlo , Secretario General, "tiene todas las condiciones" para convertirse en el próximo mandatario del conjunto de Núñez.

En diálogo con "River Monumental", el empresario de 46 años no dudó en llenar de elogios al dirigente deportivo y apoyar su candidatura para las elecciones de autoridades que tendrán lugar a fines del 2025.

"Tiene todas las condiciones necesarias para ser un gran presidente, seguir con todo lo que hicimos bien y mejorar muchas otras cosas" , aseguró Brito, quien no continuará en el cargo tras cumplir su primer y único mandato.

Por otro lado, Brito rompió el silencio acerca de los montos en torno a la histórica transferencia de Franco Mastantuono al Real Madrid y reveló que al club le ingresaron "45 millones de euros netos".

Además de anunciar a Di Carlo como el sucesor de los últimos 12 años de gestión (en referencia a los dos mandatos de Rodolfo D'Onofrio y el suyo), también comparó las medidas tomadas por "La Banda" durante ese periodo y las comparó con las de Boca, su clásico rival de toda la vida.

"Hace un tiempo atrás, éramos menos que Boca en aspectos económicos, deportivos e institucionales. Pero lo hemos podido revertir con el tiempo y hoy tenemos una inercia de crecimiento impresionante", aseveró.

Y continuó con un mensaje al simpatizante "millonario": "Estamos verdaderamente muy bien. Tenemos al mejor plantel del país, al mejor técnico y al estadio más grande de Sudamérica y es una garantía que lo llenamos todos los partidos. Lo más importante de River es su gente".

¿River puede techar el Estadio Más Monumental?

Sabiendo de la expectativa que genera el tema, Brito se refirió a la posibilidad de techar el estadio: "Yo creo que es un sueño de todos los hinchas de River. En este último tiempo, lo que nos diferenció a los hinchas de River del resto es que somos los únicos que pudieron transformar los sueños en realidad".

“Habrá que ver cuál es el momento adecuado, cuáles son las fuentes de financiamiento y técnicamente cómo se puede hacer”, completó el presidente de River.

image Así podría quedar el Estadio Más Monumental techado.

Por último, el actual mandamás habló acerca de la polémica con el Gobierno Nacional, que pretendía aumentar las alícuotas que debían aportar los clubes. "Lo que hoy existe es un sistema solidario en que los clubes no pagan servicios, sino una alícuota del 8% por transferencia de jugadores y otros conceptos. Quiero aclarar que no tenemos ningún subsidio por este régimen", concluyó.