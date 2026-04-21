J.P. Morgan Chase analiza convertirse en patrocinador top del Comité Olímpico Internacional

La llegada del gigante bancario estadounidense previo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 frenaría la caída de ingresos del programa del organismo.

El gigante bancario estadounidense J.P. Morgan está cerca de convertirse en patrocinador Top del COI. De concretarse, entraría en vigor antes de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

J.P.Morgan Chase está negociando ingresar al programa de patrocinio de primer nivel del Comité Olímpico Internacional ( COI). El gigante bancario estadounidense está muy cerca de cerrar un acuerdo para unirse al programa The Olympic Partner (TOP) y, de concretarse, entraría en vigor antes de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

J.P. Morgan se convertiría en la duodécima empresa en la lista de patrocinadores de primer nivel del COI, uniéndose a compañías como Airbnb, Coca-Cola, Procter & Gamble y Visa.

Este ingreso, sin lugar a dudas, le daría a la compañía estadounidense una importante visibilidad en su mercado nacional, aunque también su llegada supondría un impulso significativo para el COI y para su presidenta, Kirsty Coventry, elegida el año pasado para suceder a Thomas Bach.

Este acontecimiento se produce tras la marcha de cinco importantes marcas como Intel, Toyota y Panasonic, Atos, Bridgestone d espués de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Desde entonces, el COI ha incorporado a la empresa china de electrónica TCL al programa, mientras que Anheuser-Busch InBev (AB InBev) y Allianz han firmado renovaciones a largo plazo de sus respectivos acuerdos.

En su programa electoral, la presidenta zimbabuense hizo hincapié en la necesidad de adaptación ante la migración del público de la televisión tradicional a las plataformas digitales y los servicios de streaming, y se comprometió a trabajar estrechamente con los titulares de los derechos de retransmisión para garantizar que la marca olímpica conserve su relevancia en un panorama mediático en constante evolución.

El programa de Socios Olímpicos, conocido comúnmente como TOP, representa el nivel más prestigioso de patrocinio dentro del Movimiento Olímpico. Introducido por la organización hace 41 años, en 1985, marcó el comienzo de una nueva era en el marketing deportivo, ya que patrocinadores multinacionales acudieron en masa para asociarse con los cinco anillos olímpicos.

En los últimos años, sin embargo, TOP se ha enfrentado a una creciente presión tras la retirada de patrocinadores. Según los informes, los ingresos alcanzaron los u$s560 millones el año pasado, la cifra más baja desde 2020.

De hecho, a fines de 2024, el presidente de Toyota, Akio Toyoda, criticó abiertamente al COI en un podcast, argumentando que la organización se estaba politizando cada vez más. La salida de Toyota fue una de las más comentadas.

Panasonic, otro gigante de la industria japonesa y el tercer socio más antiguo del COI, que comenzó su colaboración en 1987, superado solo por Coca-Cola y Visa por un año, también anunció su retirada hace unos dieciocho meses. Panasonic adoptó un tono más discreto, citando "consideraciones de gestión" para su decisión.

Posteriormente, Bridgestone hizo lo mismo, anunciando su retirada el 1 de octubre de 2024.

Si bien la iniciativa está siendo revisada por el COI, el ente organizador de los Juegos Olímpicos mantiene una visión optimista sobre el futuro del TOP, y un funcionario afirmó que el programa se encuentra en una "buena situación" a pesar de la caída de los ingresos financieros.

La denominación “Socio Olímpico” describe “un modelo de financiación único que establece alianzas comerciales a largo plazo que benefician a todo el Movimiento Olímpico”.

En esencia, la estructura financiera del COI se basa en tres pilares principales: derechos de retransmisión, alianzas estratégicas y, fundamentalmente, acuerdos de patrocinio, especialmente aquellos enmarcados en el programa TOP. Se estima que se generaron u$s 3.000.000.000 durante el ciclo que abarcó los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 y los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024.

De concretarse el acuerdo, J.P. Morgan se uniría a AB InBev, Airbnb, Alibaba, Allianz, Coca-Cola, Deloitte, Omega, Procter & Gamble, Samsung, Visa y el fabricante chino de productos electrónicos TCL dentro del programa.

JP MORGAN DEPORTES En marzo de 2024, J.P. Morgan creó una banca de inversión deportiva para colaborar con las principales franquicias de Estados Unidos y Europa. Dos años después se asocia con leyendas del deporte para ayudar a los atletas a dominar sus finanzas y ahora busca ser patrocinador Top del COI. @jpmorgan

Estos acuerdos pueden alcanzar valores de decenas de millones de dólares anuales. En 2019, Airbnb firmó un acuerdo por valor de u$s 500.000.000 para patrocinar los Juegos Olímpicos hasta 2028.

Para el J.P. Morgan convertirse en un patrocinio de primer nivel para los Juegos Olímpicos sería su paso importante en el mundo del deporte, ya que además cuenta con acuerdos con el US Open de tenis, las selecciones nacionales de fútbol de Inglaterra y la League One de voleibol (LOVB).

Además, en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, se observó que los patrocinadores obtuvieron mayor visibilidad durante los eventos. Por ejemplo, Procter & Gamble tuvo una presencia destacada en el patinaje artístico.

Las mayores oportunidades de promoción de marca, así como la gran audiencia prevista para París 2024 y Milán-Cortina 2026, han aumentado el atractivo de los Juegos Olímpicos para las empresas.

Evidentemente, J.P. Morgan ha visto suficiente potencial como para considerar la posibilidad de convertirse en socio TOP de cara a los Juegos Olímpicos de Verano de 2028, que se celebrarán en su país.

Desde febrero de 2024, J.P. Morgan también ha sido socio principal y patrocinador principal del estadio del club de Lionel Messi, el Inter Miami CF, en Fort Lauderdale, ahora conocido como Chase Stadium, entre otros.

Por otra parte, en marzo pasado la entidad bancaria anunció una nueva iniciativa para ayudar a los atletas a administrar su dinero, y el programa contará con la participación de íconos del deporte como Tom Brady, Dwyane Wade y Alex Morgan.

La iniciativa surge de la naturaleza impredecible de una carrera deportiva profesional, donde la mayoría de los atletas profesionales anuncian su retiro antes de cumplir los 35 años y menos del 2 % de los atletas de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) se convierten en profesionales. J.P. Morgan también señaló que uno de cada seis jugadores de la NFL se declara en bancarrota dentro de los 12 años posteriores a su retiro.