Leonardo Balerdi sufrió un desgarro y quedó afuera de la lista final para el Mundial 2026

La AFA confirmó la decisión, aunque aún no hay detalles sobre su reemplazante. Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia.

Leonardo Balerdi sufrió un desgarro muscular durante el último entrenamiento previo al amistoso de esta noche frente a Honduras y quedó fuera de la lista final de la Selección argentina para la lista Copa del Mundo. El defensor del Olympique de Marsella no pudo completar la práctica del viernes y los estudios posteriores confirmaron una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha.

"El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!", detallaron en la cuenta oficial de la AFA.

En detalle, los plazos de recuperación estimados son de al menos 21 días, por lo que Lionel Scaloni definió no conservar al zaguero dentro de la nómina de 26 futbolistas que solo habría estado disponible a partir del tercer partido de la fase de grupos, a disputarse el 27 de junio frente a Jordania. Ahora, el DT deberá convocar a un reemplazante de la prelista ampliada de 55 jugadores.

La situación generó preocupación en el cuerpo técnico cuando faltan apenas días para el estreno mundialista, programado para el 16 de junio ante Argelia. En esta etapa de la preparación , el foco estaba puesto en recuperar futbolistas con molestias físicas, ajustar detalles futbolísticos y evitar nuevas bajas.

#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! pic.twitter.com/gMZAiS2b2k

Balerdi llegaba a la Copa del Mundo como una de las principales alternativas para el puesto de primer marcador central . Tras una destacada temporada en la Ligue 1 francesa, se perfilaba incluso como una opción para reemplazar a Cristian Romero, que arrastra una recuperación por una lesión de rodilla. Su crecimiento en las convocatorias de Scaloni le había permitido consolidarse dentro del grupo y asegurarse un lugar en su primer Mundial.

Entrenamientos selección Scaloni Archivo. La lesión de produjo durante un entrenamiento.

A sus 27 años, Balerdi suma 11 partidos con la camiseta de la Selección Argentina. En las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 fue titular ante Perú, Chile y Ecuador. Además, ya había quedado al margen de los últimos amistosos por una lesión muscular, antecedente que vuelve a poner en duda su continuidad dentro de la lista definitiva para la cita mundialista.

La postura de Scaloni frente a los lesionados

Scaloni también se refirió al estado físico de los jugadores que llegan entre algodones a la Copa del Mundo y remarcó que los próximos días serán determinantes para definir la nómina definitiva. El entrenador llevó tranquilidad respecto de Lionel Messi y aseguró que su evolución es positiva. “Messi viene bien, ya no está totalmente diferenciado”, señaló, aunque aclaró que la evaluación más exigente llegará después del amistoso del martes ante Islandia.

“La semana que viene será importante para exigirlos (a los lesionados) y ver dónde estamos. Hasta ahora no los quisimos arriesgar. En principio va todo bien, pero veremos qué pasa cuando levantemos las cargas”, explicó.

En ese sentido, el DT dejó en claro que la condición física será un factor decisivo a la hora de confirmar la lista final para el Mundial. “Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. La próxima semana será clave para los lesionados”, advirtió.

Por último, Scaloni se refirió a los futbolistas que quedaron fuera de la convocatoria preliminar y reconoció la dureza de esas decisiones. “No llamamos a nadie, es una sensación horrible quedarse afuera. Las decisiones de la lista fueron correctas pensando en el equipo”, concluyó.