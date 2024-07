Juegos Olímpicos París 2024: Julián Gutiérrez avanzó a la final en tiro y Macarena Ceballo alcanzó las semifinales en natación

Macarena-ceballos.jpg Macarena Ceballos avanza en los 100 metros de pecho y busca una medalla. (Foto: La Voz-Lucas Curra)

En el primer puesto de su serie finalizó la sudafricana Tatjana Schoenmaker, con un tiempo de 1:05. Ceballos nadará en las semifinales de la categoría este domingo, a partir de las 16:00.

Fernanda Russo terminó en la 30ª posición

La tiradora argentina Fernanda Russo finalizó en la posición número 30 en 10 metros rifle de aire.

La cordobesa de 24 años, que participó de su tercer Juego Olímpico con solo 24 años, sumó 625,4 puntos, pero no le alcanzó para meterse en la final.

En top tres lo completaron la surcoreana Ban Hyojin, con 634,5 puntos; la noruega Jeanette Hegg Duestad, con 633,2 puntos; y la suiza Audrey Gogniat, con 632,6 puntos.

Tras su participación, Russo dijo en declaraciones televisivas: "Hace tres años cuando fue Tokio no podía pensar que mi vida podía seguir, y hoy vuelvo a mi casa y tengo una facultad dónde ir, una familia que me quiere, un montón de amigos que me están esperando y la vida no se termina en la línea de tiro. Yo terminé de tirar y me sentía viva, busquen eso, busquen vivir".