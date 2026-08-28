Diputados llevan al Congreso el debate sobre la presencia de Peter Thiel en Argentina

La audiencia reunirá a diputados opositores y especialistas para analizar los intereses del empresario tecnológico en el país, sus vínculos con funcionarios de Javier Milei y el impacto de los proyectos asociados a inteligencia artificial.

La presencia del empresario tecnológico Peter Thiel en Argentina llegará este viernes al Congreso , donde diputados de Unión por la Patria y especialistas de distintas áreas participarán de una audiencia para analizar sus intereses económicos en el país , el impacto de los proyectos vinculados con inteligencia artificial y los posibles efectos ambientales y territoriales de la instalación de grandes centros de datos.

La actividad está prevista para las 10 en la Cámara de Diputados y es impulsada por el legislador de Unión por la Patria Juan Marino , junto con otros integrantes de ese bloque. El encuentro buscará poner bajo análisis la llegada de Thiel al país y su vínculo con sectores del gobierno de Javier Milei.

Entre los ejes de la convocatoria figuran las inversiones y negocios que podrían desarrollarse en Argentina , la infraestructura necesaria para el funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial y el uso de recursos naturales, particularmente energía y territorio, para ese tipo de proyectos.

La audiencia también abordará cuestiones vinculadas con tecnología, datos personales y vigilancia, además de los desafíos regulatorios que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial. Otro de los paneles estará dedicado a analizar, desde una perspectiva política e histórica, el concepto de "tecnofascismo", utilizado por los organizadores para caracterizar parte del pensamiento y las posiciones de Thiel.

Desde el oficialismo todavía no hubo confirmación de participación en la audiencia. Los diputados que impulsan la actividad aseguraron que enviaron invitaciones a funcionarios nacionales que mantuvieron reuniones con Thiel durante su estadía en Argentina, así como al propio empresario, aunque hasta el momento no obtuvieron respuesta.

El vínculo de Thiel con el Gobierno

La presencia del empresario en el país adquirió relevancia política a partir de sus reuniones con integrantes de la administración de Milei. Durante su estadía mantuvo encuentros con el Presidente y con funcionarios de primera línea del equipo económico, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Thiel es cofundador de PayPal y de Palantir Technologies, una compañía especializada en análisis de datos e inteligencia artificial que trabaja, entre otros sectores, con organismos gubernamentales y de defensa.

El empresario se instaló temporalmente en Buenos Aires a comienzos de 2026 y adquirió una propiedad en Palermo Chico. Su llegada despertó interés tanto por sus vínculos con el mundo tecnológico como por su cercanía ideológica con sectores libertarios y conservadores de Estados Unidos.

La convocatoria de los diputados opositores se produce después de que Thiel cancelara su participación en la cumbre "Vientos de Cambio", donde estaba previsto que compartiera escenario con Milei, Caputo y Sturzenegger. La decisión se conoció luego de una protesta frente a la propiedad del empresario en Barrio Parque, protagonizada por manifestantes disfrazados de personajes de "El Señor de los Anillos".

Protesta contra Peter Thiel. @marianherrrera | X

El debate por el modelo tecnológico

Para los legisladores que impulsan la audiencia, la presencia de Thiel debe analizarse en relación con las transformaciones que el Gobierno busca impulsar en materia económica, regulatoria y tecnológica.

Marino planteó que el avance de proyectos vinculados con inteligencia artificial y las modificaciones regulatorias impulsadas por el Ejecutivo requieren una discusión parlamentaria sobre sus posibles consecuencias. En particular, vinculó el debate con iniciativas promovidas por Milei y Sturzenegger en materia de inversiones, sociedades comerciales y propiedad privada.

La audiencia se realizará en un momento en que el Gobierno busca posicionar a la Argentina como destino para inversiones tecnológicas y de infraestructura vinculadas con la inteligencia artificial. Para la oposición, en cambio, la llegada de empresarios de este sector abre interrogantes sobre el acceso a los recursos naturales, la soberanía sobre los datos y las condiciones en las que podrían desarrollarse esos proyectos.

El encuentro en Diputados no tendrá carácter legislativo ni implicará, en principio, una decisión sobre los proyectos que puedan estar vinculados con Thiel. El objetivo será reunir distintas miradas y poner en discusión el alcance económico, tecnológico, ambiental y político de su presencia en el país.