Crisis demográfica: Taiwán perderá casi la mitad de su población para 2075

Las proyecciones oficiales anticipan un fuerte envejecimiento de la población y una caída de la fuerza laboral, en un país clave para la fabricación de chips avanzados.

Según cálculos oficiales, para 2075, solo 585.000 personas tendrán entre 0 y 14 años, equivalentes al 4,8% de la población total.

El gobierno de Taiwán proyecta que la población de la isla caerá cerca de un 48% para 2075 respecto de los niveles de 2026. De acuerdo con las estimaciones oficiales, pasará de los actuales 23,25 millones de habitantes a apenas 12,15 millones , en un escenario marcado por la baja natalidad y el envejecimiento poblacional.

Las cifras surgen de las " Proyecciones de población de la República de China" , nombre oficial de Taiwán, difundidas este viernes por el Consejo Nacional de Desarrollo (NDC). El organismo actualiza sus previsiones cada dos años a partir de la evolución de los nacimientos, las defunciones y las migraciones.

"Dado que la tasa de fecundidad de nuestro país se mantiene aún en niveles relativamente bajos, la estructura demográfica está a punto de dejar atrás su etapa de mano de obra abundante; en el próximo medio siglo, las tendencias de envejecimiento y de reducción del volumen total de la población serán cada vez más evidentes ", advirtió el organismo en un comunicado.

El deterioro demográfico comenzaría a sentirse con fuerza durante la próxima década. Según el NDC, la población taiwanesa se ubicará en 21,97 millones de personas en 2035 , unos 1,2 millones menos que en 2026.

Para ese momento, la composición por edades ya reflejará el avance del envejecimiento: los menores representarán el 6,9% de la población, las personas en edad activa el 64,4% y los adultos mayores el 28,7% . Y la tendencia se profundizará durante las décadas siguientes: para 2075, solo 585.000 personas tendrán entre 0 y 14 años, equivalentes al 4,8% de la población total.

En el extremo opuesto, los mayores de 65 años superarán los 6,43 millones, lo que representará el 52,9% de los habitantes de la isla. Así, pasarán a ser más numerosos que la población en edad de trabajar, que quedará reducida a 5,13 millones de personas, el 42,3% del total.

Una crisis que ya impacta en la población

Taiwán enfrenta desde hace años una profunda crisis demográfica. La cantidad de nacimientos cayó por décimo año consecutivo en 2025, cuando se registraron 107.812, el nivel más bajo de la historia, según cifras oficiales.

La situación tampoco muestra señales de revertirse durante 2026. La población de la isla disminuyó en julio por trigésimo primer mes consecutivo y quedó en 23,25 millones de personas. El dato representó una contracción interanual de 102.934 habitantes, de acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior.

El problema adquiere una dimensión particular para Taiwán por su peso en la economía tecnológica global. La isla es uno de los principales centros de fabricación de chips avanzados para inteligencia artificial, una actividad que requiere una importante disponibilidad de trabajadores.

Frente a este escenario, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, presentó a finales de mayo una nueva estrategia demográfica para intentar revertir la baja natalidad. El plan contempla un aumento de los subsidios, ayudas para la crianza y nuevas medidas destinadas a facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar.