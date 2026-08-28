Jake, el hijo mayor de Rob Reiner, habló por primera vez sobre el asesinato de sus padres + Agregar ámbito en









El 14 de diciembre de 2025, el cineasta de 78 años y su esposa, la fotógrafa Michele Singer-Reiner, de 68 años, fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles. Su hijo Nick será juzgado por homicidio.

Jake Reiner junto a sus padres.

Jake Reiner, el hijo mayor de Rob Reiner, habló por primera vez sobre el asesinato de sus padres, por el que su hermano menor, Nick, será juzgado.

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El 14 de diciembre de 2025, el cineasta de 78 años y su esposa, la fotógrafa Michele Singer-Reiner, de 68 años, fueron encontrados muertos en su casa en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó posteriormente que estaba investigando las muertes como un "aparente homicidio", y varios medios, entre ellos TMZ y People, informaron que ambos presentaban heridas compatibles con un ataque con arma blanca.

El hijo de la pareja, Nick, fue arrestado en relación con sus muertes y posteriormente acusado de dos cargos de asesinato en primer grado con "circunstancias especiales". En una comparecencia ante el tribunal en febrero, se declaró inocente de los cargos. Su audiencia preliminar está programada para el 15 de septiembre.

Qué dijo el hijo mayor de Rob Reiner sobre el asesinato de sus padres Ahora, su hijo mayor, Jake, se sinceró con ABC7 Los Ángeles sobre su experiencia al lidiar con la muerte de su padre. "Nadie entiende realmente lo que es pasar por algo así hasta que lo vive", le dijo a la cadena. "Han pasado ocho meses. Se siente como si hubieran pasado ocho años. Y también como si hubieran pasado ocho minutos. Porque cada vez que me despierto, recuerdo mi realidad".

Su hermana Romy descubrió el cuerpo de su padre el 14 de diciembre en la casa de Brentwood donde vivían sus padres, y Jake recordó que ella lo llamó después de haber alertado al 911. "Romy me dijo que nuestro papá había muerto, y luego añadió: 'No encuentro a mamá'", contó. "Enseguida me quedé en estado de shock".

Jake prefirió no hablar específicamente del caso judicial de su hermano, sino de la dificultad general de perder a tantos familiares a la vez. "[Nick] está en la cárcel. Es como si hubiera perdido físicamente a mis padres, y luego arrestaran a Nick. Ahora solo quedamos Romy y yo, y tenemos que afrontar esto prácticamente solos", dijo. “Para mí, se manifiesta en ira. Se manifiesta en rabia, en lo injusto que fue todo esto, en cómo no tuve voz ni voto en lo que pasó. No pude evitarlo. No tuve opción. Simplemente tengo que aceptar la realidad. Y para mí, esa es una de las partes más exasperantes de todo esto.”