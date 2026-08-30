Finde XL: por qué es feriado el 31 de agosto en Buenos Aires y a quiénes afectará + Agregar ámbito en









El octavo mes del año le brindará a muchos la posibilidad de gozar de una pausa extra y le permitirá planificar una escapada rápida a quienes lo deseen.

Agosto se termina, pero deja una última sorpresa para varios afortunados. Depositphotos

Cuando parecía que agosto ya no tenía más feriados para ofrecer, una localidad de la provincia de Buenos Aires tendrá un motivo extra para mirar con ganas el cierre del mes. El lunes 31 será día libre para parte de sus habitantes y, al quedar pegado al fin de semana, dará lugar a tres jornadas seguidas de descanso.

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El asueto responde a una fecha especial para el municipio y no alcanzará a todos los bonaerenses. Quienes tengan el día libre podrán aprovecharlo para quedarse en casa o planificar una escapada rápida durante el fin de semana largo.

Agosto se termina con un beneficio para miles de bonaerenses, que podrán disfrutar de un finde largo. Freepik Por qué es feriado el 31 de agosto de 2026 Cabe remarcar que esta fecha no integra el calendario de feriados a nivel nacional y solo será para un sector de la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que el lunes 31 de agosto, el municipio de Castelli celebrará su aniversario fundacional.

Su nacimiento data de esa misma fecha de 1865, a partir de la Ley de División de Campañas. El pueblo fue declarado cabecera y adoptó su nombre en honor al prócer argentino Juan José Castelli en 1869.

Podrán disfrutar de este feriado quienes se desempeñan en la actividad pública y los empleados del Banco Provincia. Los trabajadores del sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores, que podrían optar por adherirse a la jornada y extender el beneficio a muchas más personas.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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