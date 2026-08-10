Tras siete años de sobriedad, Brad Pitt afirma que ha vuelto a beber, pero con moderación. La estrella de películas como F1 y El club de la pelea declaró a la revista Esquire que volvió a tomar alcohol.
Brad Pitt reveló que volvió a beber alcohol tras siete años de sobriedad
El reconocido actor dio detalles de su presente y su relación con el alcohol tras años de abuso.
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El tema surgió después de que Pitt le ofreciera al entrevistador una copa de vino, lo que le llevó a preguntarse si el vino era solo para los invitados. “No, estuve sobrio durante siete años. Y luego recaí”, dijo Pitt con una leve risa, antes de levantar un dedo para enfatizar lo siguiente: “De una manera más moderada. Me confié demasiado un par de veces y pensé: ‘Sí, no, no me conviene’. No en grandes cantidades”.
Al preguntarle qué significaba eso en la práctica, la estrella de 62 años explicó: “Puedo tomarme unas copas de vino, pero no puedo beber mucho. Tengo que ser profesional al respecto”.
Brad Pitt y su relación con el alcohol
En una entrevista con GQ en 2017, Pitt habló sobre su sobriedad y afirmó no recordar un solo día desde que terminó la universidad en el que no hubiera bebido, fumado marihuana o consumido alguna sustancia. También mencionó que le encantaba el vino y que había abusado de él. En 2019, Pitt declaró a The New York Times que pasó un año y medio en un grupo de recuperación exclusivamente masculino de Alcohólicos Anónimos. En 2020, Pitt agradeció públicamente a Bradley Cooper en la gala del National Board of Review por haberlo ayudado a superar su adicción.
Teniendo en cuenta la cronología y que Pitt afirma haber estado sobrio durante siete años, parece que el actor lleva al menos un par de años sin beber.
En lo que respecta a su presente laboral, Pitt volverá a ponerse en la piel del especialista de escenas de riesgo Cliff Booth en la próxima película de Netflix, The Adventures of Cliff Booth (dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino, guionista y director de Once Upon a Time in Hollywood).
La película de Cliff Booth tiene previsto su debut en Netflix el 23 de diciembre.