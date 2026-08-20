Quién es Carlos Diez, el juvenil estrella del Real Madrid con sangre argentina que podría ser el nuevo "Europibe" + Agregar ámbito en









Tras salir campeón la Youth League, la Champions juvenil, el mediocampista de doble nacionalidad se perfila como el próximo gran proyecto del Real Madrid.

Quién es Carlos Diez, el juvenil estrella del Real Madrid con sangre argentina

El título del Real Madrid en la UEFA Youth League, que es la Champions League de los juveniles, no solo consolidó la hegemonía del "Merengue" en Europa, sino que puso bajo el foco principal a su gran figura: Carlos Diez.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El joven volante, de 19 años, nació en 2007 en España pero tiene nacionalidad argentina por ascendencia familiar debido a que su padre nació en el país. Por su juego se posiciona como uno de los proyectos más interesantes de Europa, lo que despierta el interés lógico del departamento de scouting de la AFA.

Diez es el líder futbolístico y espiritual del conjunto "Merengue", donde lleva la cinta de capitán con una autoridad impropia para su edad. Su capacidad para distribuir el juego y su despliegue físico lo han convertido en una pieza inamovible en la estructura del club, al punto de ser señalado por los especialistas españoles como el próximo gran volante central de la "Casa Blanca".

La actuación del capitán del equipo blanco en la fase final del certamen continental terminó de convencer a los captadores de la AFA, quienes mantienen un seguimiento exhaustivo sobre su evolución.

Pese a que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lo tiene en su radar para las categorías juveniles, su vínculo legal con Argentina abre una ventana de oportunidad que en el predio de Ezeiza no quieren dejar pasar, casos similares a los de Alejandro Garnacho y Nico Paz.

En la descripción de su perfil de Instagram aparecen las banderas de Argentina y España, con la albiceleste ubicada en primer lugar. También sigue las cuentas oficiales de la AFA y de Lionel Messi. El perfil de Diez encaja perfectamente en el modelo de "jugador total" que busca el staff de la Selección nacional. Es un volante central de gran despliegue que, además de su capacidad de marca, posee un primer pase preciso que rompe líneas. Su liderazgo en el vestuario merengue, donde es respetado tanto por sus pares como por el cuerpo técnico de élite, refuerza la idea de que se trata de un futbolista con proyección inmediata a la Primera División.