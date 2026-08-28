Causa AFA: Guillermo Tofoni sufre una avalancha de fallos adversos + Agregar ámbito en









Rechazaron una denuncia presentada por el exrepresentante comercial de la asociación de fútbol. Además, la Justicia denegó dos recursos de la IGJ.

Tofoni es investigado por falso testimonio agravado y posible estafa procesal. NA

Este viernes se conoció un nuevo revés judicial contra Guillermo Tofoni, quien intentó involucrar a Claudio Tapia y Pablo Toviggino en un delito penal que fue desechado por una fiscalía criminal. Además, la Justicia federal falló a favor de la AFA, en el marco de un litigio interpuesto por Inspección General de Justicia (IGJ).

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En este último caso, la Sala D de la Cámara Civil (encabezadas por los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset) rechazaron los recursos extraordinarios presentados por las IGJ, en el marco del proceso de mudanza de su domicilio legal que realizó la AFA, hacia el distrito de Pilar. El organismo judifical apuntaba que la asociación de fútbol continuaba teniendo sede real en la ciudad de Buenos Aires y que pertenecía bajo su órbita, por lo que intentó llevar la causa a la Corte Suprema.

A través de dos fallos (33634/2026 y 19728/2026), determinó que no se configuró arbitrariedad, cuestión federal ni gravedad institucional en ese proceso, declarando la nulidad de la resolución de la IGJ y anulando la designación de veedores dispuesta por el Ministerio de Justicia. Los jueces sostuvieron que, una vez que la provincia aceptó la radicación de la AFA en su territorio, la fiscalización pasó a la órbita bonaerense y la IGJ carecía de competencia para cuestionar el nuevo domicilio.

Denuncia contra Tapia y Toviggino Bajo el patrocionio del abogado Alberto Baños, Guillermo Tofoni denunció a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por coacción, considerando que tanto sus declaraciones públicas como sus publicaciones en redes sociales representaban intentos de intimidaciones para que él detenga su proceso de litigio contra la AFA.

Sin embargo, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41, encabezada por Silvana Russi, dictaminó que las publicaciones en redes sociales de Toviggino ya había sido investigadas en el 2023 y archivadas en el mismo año por considerarse pruebas insuficientes, mientras que no se pudo establecer que las declaraciones de Tapia hayan sido en referencia concreta contra Tofoni. El denunciante tampoco pudo demostrar que los mensajes intimidatorios que recibió -de números desconocidos- provengan de los dirigentes de la AFA.

Por lo tanto, la fiscal instó a la jueza a que desestime la denuncia por inexistencia de delito, aunque habilitó a que Tofoni sea incoporado como querellante.

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