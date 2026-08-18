Final caliente en Liniers: Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari terminaron a las piñas en el túnel

El empate 1-1 terminó con una fuerte pelea entre los entrenadores, que ya habían protagonizado un cruce durante el segundo tiempo.

Vélez y Defensa y Justicia protagonizaron un final escandaloso este lunes en Liniers, donde el empate 1-1 por la quinta fecha del Torneo Clausura quedó opacado por la pelea entre Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari. Los entrenadores se enfrentaron en el túnel y debieron ser separados por jugadores y miembros de ambas delegaciones.

El encuentro había comenzado favorable al conjunto local, que se puso en ventaja gracias a un gol de Manu Lanzini . Defensa y Justicia llegó al empate a los 11 minutos del final mediante Leandro Fernández, cuyo remate se le escapó al arquero Tomás Marchiori.

El partido había sido intenso y disputado, con momentos de dominio repartidos entre ambos equipos. Sin embargo, la tensión también se trasladó a los bancos de suplentes y tuvo un primer capítulo durante el segundo tiempo.

Vaccari y el cuerpo técnico de Vélez protagonizaron una fuerte discusión durante la segunda etapa . El entrenador de Defensa, visiblemente molesto, apuntó contra el banco local y lanzó: “Yo no te hablé. Es un maleducado, me dijo que cierre el orto”.

El partido disputado en Liniers tuvo un final marcado por el enfrentamiento entre los entrenadores.

A su lado, Gastón Machín, ayudante de campo, intervino en la discusión y señaló a una persona del staff de Vélez: “Vos armás el quilombo” .

La tensión continuó y Vaccari insistió: “A mí no me faltés el respeto, a mí no me faltés el respeto”, mientras señalaba con el índice derecho. Desde la transmisión de TNT Sports describieron la reacción de los Mellizos como una expresión de sorpresa ante lo que estaba ocurriendo.

Pero aquel enfrentamiento no quedó limitado al intercambio verbal. La situación volvió a escalar después del pitazo final, cuando ambos entrenadores se encontraron en el acceso a los vestuarios.

Guillermo Barros Schelotto y Julio Vaccari ya habían protagonizado una discusión durante el segundo tiempo. TNT Sports

Barros Schelotto fue a buscar a Vaccari

Una vez que Nicolás Ramírez marcó el final del partido, Vaccari comenzó a bajar hacia el túnel. En ese momento, Guillermo Barros Schelotto fue detrás suyo y lo tomó del cuello, lo que desencadenó una pelea a golpes de puño.

La escena generó una rápida reacción de las dos delegaciones. Jugadores y miembros de los cuerpos técnicos se dirigieron al túnel para intentar separar a los entrenadores y frenar la gresca, que se extendió durante varios minutos.

Algunos futbolistas que participaron del intento por controlar la situación reconocieron después que no tenían claro cómo había comenzado el enfrentamiento.

“Estoy igual de sorprendido, no vi nada, no sé lo que pasó. Son situaciones de un partido un poco picado, espero que quede acá nomás y listo”, explicó Lanzini después del encuentro.

Thiago Silvero también se refirió al episodio y sostuvo: “Traté de calmar las aguas, pero no vi nada”.

Qué dijeron Vaccari y Barros Schelotto

Vaccari fue el primero de los dos entrenadores en presentarse ante los medios y, en principio, intentó evitar cualquier explicación sobre el episodio: “No sé qué pasó, no pasó nada, yo no me enteré de nada, no sé qué pasó”, respondió inicialmente ante las preguntas sobre el enfrentamiento.

Frente a la insistencia de los periodistas, agregó: “No pasó absolutamente nada, lo que pasa en un partido. Salís y te encontrás, cuando hay mucha gente parece que no se puede explicar nada. Absolutamente nada importante. Nada que contar. Un partido de fútbol, se terminó. Nos juntamos y se terminó“.

Los entrenadores minimizaron el enfrentamiento durante sus respectivas conferencias de prensa.

Más tarde fue el turno de Barros Schelotto, quien también minimizó el enfrentamiento y coincidió con el discurso de su colega: “No pasó nada, discusión típica después de un partido caliente, nada importante, cosas que no debieran ocurrir, pero no son importantes ni tiene que ver con el juego mismo”, sostuvo el entrenador de Vélez.

Luego reconoció que hubo un momento de tensión y explicó: “Hubo discusiones, empujones, la verdad es que uno está grande y no debiera prestarse a esa situación, uno debería estar en el partido, atento al resultado. Uno está nervioso y ansioso, de repente te equivocás o se equivocan con una palabra, pero hay que entender que quedó ahí, no pasó nada, nada más allá de lo que pasa cuando se da un partido disputado y en el que uno quiere ganar, nada más”.

Ahora habrá que esperar el informe del árbitro Nicolás Ramírez para conocer si el episodio tendrá consecuencias disciplinarias. A partir de ese documento, el Tribunal de Disciplina de la AFA podría evaluar eventuales sanciones para los entrenadores involucrados.