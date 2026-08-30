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30 de agosto 2026 - 09:00

ARCA: la fecha clave de septiembre 2026 que todos los monotributistas tienen que conocer

El próximo vencimiento mensual va a llegar con las escalas actualizadas y los nuevos valores de cuotas e ingresos máximos según cada categoría.

ARCA modificó algunos parámetros en agosto 2026 y estos son los nuevos montos a tener en cuenta.

ARCA modificó algunos parámetros en agosto 2026 y estos son los nuevos montos a tener en cuenta.

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) enfrenta la segunda mitad del año con los nuevos valores para el Monotributo, que empezaron a aplicarse en agosto luego de una actualización del 16,8% basada en la inflación acumulada durante el primer semestre. El ajuste modificó tanto los montos que deben abonarse como los límites de ingresos correspondientes a cada escala.

Durante el próximo mes, los contribuyentes van a tener que prestar atención al calendario porque que el vencimiento va a tener una modificación debido a que el día 20 caerá un domingo. La obligación alcanza conjuntamente a todas las terminaciones de CUIT y contempla los componentes impositivo, previsional y de obra social.

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ARCA actualizó algunos los topes de las operaciones.

ARCA actualizó algunos los topes de las operaciones.

Cuándo vence el monotributo y cuánto tengo que pagar en septiembre 2026, según la categoría

El pago mensual va a vencer el lunes 21 de septiembre, debido a que el día 20 cae un domingo. Tal y como dice la normativa vigente, la obligación se tiene que pasar al primer día hábil siguiente y no habrá un cronograma diferente según la terminación del CUIT. Los importes vigentes son:

  • Categoría A: $49.527,18 para servicios y bienes
  • Categoría B: $56.379,08 para servicios y bienes
  • Categoría C: $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para bienes
  • Categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para bienes
  • Categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para bienes
  • Categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para bienes
  • Categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para bienes
  • Categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para bienes
  • Categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para bienes
  • Categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para bienes
  • Categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para bienes

El pago puede llevarse a cabo con VEP desde home banking, débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito cuando el contribuyente ya se encuentre adherido.

Los monotributistas tienen que tener en cuenta los nuevos topes que impone ARCA.

Los monotributistas tienen que tener en cuenta los nuevos topes que impone ARCA.

Cuál es el tope de facturación para cada contribuyente

La última actualización también elevó los ingresos brutos máximos permitidos dentro de cada categoría. Estos parámetros se calculan de manera anual y sirven para determinar en qué escala debe permanecer cada persona. Los nuevos límites son:

  • Categoría A: $12.009.410,45
  • Categoría B: $17.595.182,74
  • Categoría C: $24.670.494,31
  • Categoría D: $30.628.651,43
  • Categoría E: $36.028.231,33
  • Categoría F: $45.151.659,41
  • Categoría G: $53.995.798,87
  • Categoría H: $81.924.660,37
  • Categoría I: $91.699.761,90
  • Categoría J: $105.012.519,20
  • Categoría K: $126.610.838,75

Hay que tener en cuenta estos valores ya que el organismo puede hacer sus propios controles después de cada período semestral y determinar una recategorización de oficio cuando detecta que los parámetros declarados no coinciden con la información disponible.

Si esto llega a pasar, la comunicación llega por el Domicilio Fiscal Electrónico. Quienes no estén de acuerdo pueden presentar una apelación a través de Presentaciones Digitales con el trámite “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término” dentro de los 15 días posteriores a la notificación. Si no se hace el reclamo, la nueva categoría queda firme y empieza a aplicarse automáticamente, junto con el importe mensual correspondiente a esa escala.

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