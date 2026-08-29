Así fue el festejo de Luciana Aymar tras el triunfo de Las Leonas ante Países Bajos por penales

Argentina se impuso 3-1 en la definición tras igualar 1-1 en el tiempo regular y conquistó su tercer Mundial. La histórica jugadora celebró el título desde uno de los palcos del estadio Wagener Hockey.

Las Leonas se consagraron campeonas del mundo tras vencer a Países Bajos por penales en la final del Mundial de Hockey. Después de igualar 1-1 en el tiempo regular , el seleccionado argentino se impuso 3-1 en la tanda decisiva y volvió a levantar el trofeo después de los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.

La definición tuvo además una espectadora especial: Luciana Aymar , histórica capitana de Las Leonas, estuvo presente en el Wagener Stadium y festejó desde uno de los palcos el penal que le dio el campeonato a Argentina, ejecutado por Sofía Cairó .

Argentina convirtió tres de sus ejecuciones en la tanda. Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairó marcaron para Las Leonas, que terminaron imponiéndose 3-1 ante Países Bajos.

El último penal, convertido por Cairó, desató la celebración argentina y también la de Aymar, que siguió la definición desde uno de los palcos del estadio neerlandés.

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Con la victoria, Las Leonas volvieron a conquistar el máximo título internacional y sumaron su tercera Copa del Mundo , tras las consagraciones de Perth 2002 y Rosario 2010 .

El mensaje de Luciana Aymar antes de la final

La histórica capitana del seleccionado argentino no quiso perderse la definición y estuvo presente en el estadio. Antes del comienzo del partido, además, había compartido un mensaje dedicado a las jugadoras.

“Estamos por ver la final de Argentina-Holanda en un estadio que me trae muchos recuerdos porque jugué una final de la Champions Trophy y la ganamos por suerte. Así que les deseo lo mejor, agradecida por ser invitada a este gran torneo y ¡vamos Argentina!”, expresó en un video publicado en la cuenta de Instagram de Int Hockey Federation. Horas después, Aymar pudo festejar desde el estadio una nueva consagración de Las Leonas.

Las Leonas son campeonas del mundo: vencieron por penales a Países Bajos

El partido comenzó con mucha paridad y ninguno de los dos equipos consiguió generar situaciones claras durante los primeros minutos. A los 13, la China Consentino evitó la apertura del marcador para Países Bajos al salir a cortar un ataque peligroso de las locales.

Las Leonas empujaron desde el tercer cuarto y encontraron el empate a 9 minutos del final del partido. FIH

Argentina asumió un mayor protagonismo durante el segundo cuarto y buscó avanzar a partir de la posesión de la bocha. Sin embargo, el encuentro se volvió friccionado en la mitad de la cancha y las oportunidades frente a los arcos continuaron siendo escasas.

El tercer cuarto arrancó con mayor intensidad. Países Bajos consiguió un córner corto en los primeros minutos, pero Consentino volvió a aparecer con una gran intervención para evitar el gol.

La respuesta de Las Leonas llegó apenas un minuto después, cuando tuvieron su primer córner corto. Sin embargo, una mala recepción les impidió aprovechar la oportunidad.

A los cinco minutos, Argentina volvió a disponer de un córner corto y estuvo muy cerca del empate. Gorzelany tuvo el empate, pero la arquera Veenedaal respondió con una gran tapada, en la ocasión más clara de Las Leonas hasta ese momento.

Argentina siguió buscando y a los 10 minutos Miranda realizó una gran jugada individual, desbordó y metió un centro que no encontró a ninguna compañera para empujarlo.

Sobre el cierre del tercer cuarto llegaron otros dos córner cortos para Las Leonas, aunque ninguno pudo ser ejecutado de buena manera y Argentina no consiguió generar peligro.

La igualdad llegó a los 9 minutos del último cuarto. Majo Granatto encontró un rebote dentro del área después del córner corto ejecutado por Gorzelany y marcó el 1-1. El resultado no se modificó durante el resto del partido y el título debió definirse por shoot-out.

En la tanda decisiva, Argentina se impuso 3-1 y consiguió cerrar una final que había comenzado con mucha paridad. Así, Las Leonas volvieron a conquistar el mundo y sumaron la tercera Copa del Mundo de su historia, después de Perth 2002 y Rosario 2010.