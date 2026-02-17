La australiana Destanee Aiava se retirará del tenis a los 25 años tras denunciar racismo, misoginia y homofobia

Llegó a ser la primera nacida en el 2000 en disputar el cuadro principal de un Grand Slam, en el Australian Open en 2017. Sin embargo, describió una serie de dificultades que la llevaron a dejar la profesión.

La australiana Destanee Aiava llegó a ser la primera jugadora nacida en el año 2000 en disputar el cuadro principal de un Grand Slam, en el Australian Open en 2017.

La tenista australiana Destanee Aiava (25) anunció su retiro tras denunciar " racismo , misoginia y homofobia". En una carta, aseguró que el 2026 sería su último año como profesional y describió un turbulento vínculo con el deporte al señalar la existencia que existe una cultura excluyente para las minorías raciales.

El comunicado, que rápidamente generó repercusión, incluyó frases directas y un mensaje especial a quienes, dentro del circuito, contribuyeron a su malestar: “Quiero mandarles un enorme ‘que se jodan’ a todos los miembros de la comunidad del tenis que alguna vez me han hecho sentir menos”, expresó.

Junto a sus críticas contra los sectores tradicionales del tenis, Aiava denunció situaciones de “racismo, misoginia y homofobia” al describir que detrás de los “trajes blancos y las tradiciones” subyace una estructura hostil que no admite a quienes se apartan del molde dominante .

La jugadora, de origen samoano y nacida en Melbourne, reconoció que ser parte de una minoría étnica y cultural la expuso a múltiples formas de violencia simbólica y explícita , tanto dentro como fuera de la cancha.

Además de los conflictos internos, Aiava mencionó el acoso por parte de apostadores y usuarios en redes sociales , con amenazas de odio y muerte junto a comentarios sobre su cuerpo y desempeño.

La joven tenista llegó a ser la primera jugadora nacida en el año 2000 en disputar el cuadro principal de un Grand Slam, cuando fue invitada al Australian Open en 2017. Alcanzó el puesto 147 del ranking mundial de la WTA y conquistó 24 títulos en el circuito ITF. Sin embargo, no llegó a consolidarse como esperaba y reconoció no estar" preparada" y ser "peligrosamente ingenua ante las consecuencias de confiar en la gente equivocada".

También dedicó unas palabras de reflexión sobre ella misma, al sostener que "tampoco sabía quién era fuera del tenis ni cuál era mi verdadera pasión. Buscaba constantemente algo que me diera paz en lugar de tristeza.”

En su despedida, Aiava dedicó palabras a la comunidad de las Islas del Pacífico, en especial a Samoa, tierra de sus raíces familiares. En ese escenario, señaló que compitió “en un escenario que no fue diseñado para personas como yo”.

Hasta el momento, ni la WTA ni la ITF han emitido declaraciones ante las acusaciones y el testimonio de Aiava. Mientras tanto, el mensaje de la jugadora australiana reaviva el debate sobre la salud mental y la inclusión en el tenis.

Bomba en el tenis: David Nalbandian vuelve al circuito como entrenador de una figura del tour

El extenista David Nalbandian regresará al circuito y tendrá la oportunidad de transmitir su conocimiento después de ser confirmado el nuevo entrenador de uno de los profesionales con mayor técnica del deporte: el búlgaro Grigor Dimitrov. El argentino se sumará al cuerpo técnico de Dimitrov en el ATP 500 de Acapulco que se disputará del 23 al 28 de febrero.

La incorporación del ex número 3 del mundo la dio a conocer el representante del búlgaro, Georgi Stoimenov, a través de Tenniskafe, un prestigioso medio búlgaro. Así, su rol será transmitir sus conocimientos para potenciar el desempeño de Dimitrov y compartirá funciones con el entrenador belga Xavier Malisse, ex número diecinueve del mundo.