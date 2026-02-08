Challenger de Rosario: el tenista Román Burruchaga recibió amenazas de muerte antes de la semifinal

El tenista es hijo de Jorge Burruchaga. Según consta en la denuncia, los mensajes incluían amenazas directas, extorsión y datos personales del jugador y su entorno.

un tenista argentino recibió graves amenazas de muerte antes de la semifinal del Challenger de Rosario

A tan solo dos días de que un tenista español denunciara haber recibido amenazas para dejarse perder en su partido en el Challenger de Rosario, en las últimas horas otro jugador fue víctima de intimidaciones telefónicas , lo que volvió a encender las alarmas en el certamen.

El afectado fue el argentino Román Burruchaga , hijo de Jorge Burruchaga, figura de la selección argentina en el Mundial de México 1986. El tenista, que participa del torneo que se disputa esta semana en el Jockey Club de Rosario , recibió amenazas de muerte por WhatsApp contra él y su familia mientras se dirigía al predio para disputar la semifinal ante el taiwanés Chun Hsin Tseng . Tras el episodio, presentó la correspondiente denuncia en una comisaría santafesina .

Según consta en la denuncia, los mensajes incluían amenazas directas, extorsión y datos personales del jugador y su entorno . “Hoy tenés que perder contra el chino, andamos en Rosario y tenemos fotos donde te ubicás ahora mismo en todo nuestro territorio”, comenzó el texto que recibió el tenista. Las intimidaciones continuaron con advertencias aún más graves: “Recordá que a tu papá, cagado en plata, le vamos a mandar la verde en Buenos Aires si no cumplís, al igual que a tu mamá. Los tenemos ubicados a los dos, con datos de sus laburos y sus celulares”.

"No ganes ni un set y todo quedará acá. Si no, te prometo que no salís de Rosario. No seas pelotudo y valorá tu vida”, continuaron los mensajes. Además, en el intercambio, los remitentes enviaron una fotografía en la que se observa una mano sosteniendo un arma de fuego , acompañada del texto: “Recordá, andamos enterrados y listos para la guerra”. Tras la denuncia, la policía dispuso custodia inmediata para el tenista y reforzó el patrullaje en el perímetro del Jockey Club .

Pese a las amenazas, el deportista de 24 años disputó el encuentro y se impuso al taiwanés , resultado que le permitió avanzar a la final del certamen , que se jugará este domingo. Allí se enfrentará con Camilo Ugo Carabelli , en un partido programado para las 18.30 , con 225.000 dólares en premios en juego.

El segundo caso en pocas horas

Este incidente se suma al del pasado viernes cuando el tenista español Nikolas Sánchez Izquierdo (279º) denunció haber recibido amenazas para dejarse perder en su partido por la segunda ronda del Challenger 125 de Rosario.

El jugador de 26 años terminó jugando su partido 1:55 horas más tarde de lo previsto, a puertas cerradas y con presencia policial. En ese contexto, cayó en sets corridos con el argentino Valerio Aboian y, luego de la derrota, no participó del certamen de dobles, para volver rápidamente a su país.

Las amenazas fueron realizadas por un apostador, que amenazó a él y a su familia en caso de que no perdiera su partido ante Aboian. Así, el español advirtió a las autoridades y se puso en marcha el protocolo habitual en este tipo de casos.

Ante el hecho, se solicito la retirada del público que se encontraba presente en la única tribuna de la cancha 1 para que el partido se pueda disputar a puertas cerradas, con amplia presencia policial.

La investigación policial se encuentra en curso y las autoridades remitieron las capturas de los mensajes y las imágenes a la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para su análisis.

Las autoridades informaron que cualquier novedad relevante será notificada a la fiscalía y que se mantendrá la protección mientras continúe el riesgo para la integridad del deportista argentino