River se juega más que un debut: Gallardo busca reacción ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina

El Millonario enfrenta este martes a Ciudad de Bolívar en San Luis por los 32avos de final, en medio de una crisis futbolística y con la baja de Marcos Acuña. Tras dos derrotas consecutivas, el equipo de Marcelo Gallardo necesita un triunfo para recuperar confianza y bajar la tensión interna.

River Plate afrontará este martes un compromiso decisivo ante Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará desde las 22 en el estadio La Pedrera de San Luis, con arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión de TyC Sports.

El duelo aparece como una prueba de carácter para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que atraviesa un momento delicado tras las derrotas ante Tigre (4-1) y Argentinos Juniors (1-0) en el Torneo Apertura 2026. Los cuestionamientos crecieron en torno al rendimiento colectivo y el entrenador volvió a quedar en el centro de la escena.

Cuando el once parecía definido, River recibió una noticia inesperada: Marcos Acuña quedó desafectado de la convocatoria por un fuerte estado febril. El lateral campeón del mundo ya había tenido un arranque de año complejo, con ausencias por lesión y poca continuidad.

Ante su baja, todo indica que el uruguayo Matías Viña ocupará el lateral izquierdo. El ex Roma buscará afirmarse en una defensa que también contará con Gonzalo Montiel por la derecha y la zaga integrada por Paulo Díaz y Lucas Martínez Quarta.

En el arco, el juvenil Santiago Beltrán volvería a reemplazar a Franco Armani, quien aún busca recuperar ritmo tras un desgarro. El joven arquero dejó buenas sensaciones en sus primeras presentaciones, pese al flojo rendimiento general del equipo ante Tigre.

En la mitad de la cancha, Gallardo apostaría por el trío conformado por Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván, con la misión de recuperar intensidad, presión y orden. Más adelantado, Juan Fernando Quintero será el encargado de conducir los ataques y aportar claridad en los últimos metros.

En ofensiva, la dupla Agustín Ruberto y Maximiliano Salas intentará cortar la sequía goleadora y revertir las críticas. El partido representa una oportunidad para que el equipo vuelva a mostrarse sólido y eficaz frente al arco rival.

gallardo Crece la presión sobre Gallardo que no puede permitirse otra derrota

Un contexto de tensión

River no puede permitirse un nuevo traspié ante un rival de menor jerarquía. Ciudad de Bolívar, club fundado en 2002 y que hizo del fútbol su actividad principal desde 2019, transita su primera temporada en la Primera Nacional y buscará dar el golpe.

Si bien el cruce no definirá el rumbo del semestre, una eliminación temprana profundizaría el clima de incertidumbre que rodea al plantel. La Copa Argentina se presenta como una vía concreta hacia un título y una posible clasificación internacional, por lo que el margen de error es mínimo.

En la llegada a San Luis, Gallardo se acercó a los hinchas que aguardaban en el hotel y firmó autógrafos en un gesto que buscó fortalecer el vínculo en medio del mal momento. El técnico viene de ser expulsado ante Argentinos Juniors y espera la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA.

Con antecedentes favorables en esta competencia y un historial casi invencible bajo la conducción del Muñeco, River intentará iniciar la recuperación desde esta noche. Más que un simple debut en Copa Argentina, el partido ante Ciudad de Bolívar puede convertirse en un punto de inflexión para un equipo urgido de resultados y respuestas futbolísticas.