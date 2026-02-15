Bomba en el tenis: David Nalbandian vuelve al circuito como entrenador de una figura del tour + Seguir en









El ex número 3 del mundo se sumará al equipo técnico del tenista búlgaro Grigor Dimitrov a partir del ATP 500 de Acapulco. La apuesta genera expectativa en el circuito y marca el regreso del cordobés a la alta competencia.

El extenista David Nalbandian regresará al circuito y tendrá la oportunidad de transmitir su conocimiento después de ser confirmado el nuevo entrenador de uno de los profesionales con mayor técnica del deporte.

El extenista David Nalbandian regresará al circuito y tendrá la oportunidad de transmitir su conocimiento después de ser confirmado el nuevo entrenador de uno de los profesionales con mayor técnica del deporte: el búlgaro Grigor Dimitrov. El argentino se sumará al cuerpo técnico de Dimitrov en el ATP 500 de Acapulco que se disputará del 23 al 28 de febrero.

La incorporación del ex número 3 del mundo la dio a conocer el representante del búlgaro, Georgi Stoimenov, a través de Tenniskafe, un prestigioso medio búlgaro. Así, su rol será transmitir sus conocimientos para potenciar el desempeño de Dimitrov y compartirá funciones con el entrenador belga Xavier Malisse, ex número diecinueve del mundo.

Asimismo, en el cuerpo técnico estarán Mark Bender, fisioterapeuta, y Yutaka Nakamura, preparador físico. El tenista búlgaro confirma con esta estructura su compromiso con una preparación de nivel internacional y enfoque especializado.

david nalbandian.jpg David Nalbandian, una de las grandes figuras del tenis argentino en las últimas décadas, supo alcanzar el tercer lugar del ranking mundial antes de su retiro en 2013. @nalbandiandavid El regreso del “Rey David” al mundo del tenis David Nalbandian, una de las grandes figuras del tenis argentino en las últimas décadas, supo alcanzar el tercer lugar del ranking mundial antes de su retiro en 2013. Luego de abandonar el circuito, exploró nuevos rumbos deportivos con una incursión en el rally y, más tarde, regresó al tenis para dar sus primeros pasos como entrenador, en una breve experiencia junto al serbio Miomir Kecmanovi. Desde entonces, se mantuvo alejado del deporte, lo que vuelve especialmente significativa su reaparición en la alta competencia.

Por su parte, Grigor Dimitrov, nacido en Haskovo, Bulgaria, comenzó a jugar al tenis bajo la tutela de su padre y rápidamente captó la atención por un estilo de juego que le valió el apodo de “Baby Federer”, en alusión a su parecido con el suizo. Con el correr de los años, construyó una carrera sólida, con nueve títulos ATP y presencias en semifinales de Grand Slam en Wimbledon 2014, el Abierto de Australia 2017 y el US Open 2019. En la actual temporada, arrancó con una victoria en Brisbane, aunque luego quedó eliminado prematuramente en Australia y Dallas. Actualmente ocupa el puesto 43 del ranking mundial y busca recuperar el nivel que lo llevó a instalarse entre los mejores del circuito.

La llegada del “Rey David” al equipo técnico del búlgaro despertó un fuerte interés en el mundo del tenis y devolvió al cordobés, a los 44 años, al centro de la escena internacional. La expectativa es alta: la apuesta apunta a revitalizar la carrera de Dimitrov y podría representar un punto de inflexión en esta etapa decisiva de su trayectoria.

