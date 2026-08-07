Nueva ilusión: River define los jugadores que inscribirá en la Copa Sudamericana + Agregar ámbito en









Tras un mercado de pases muy activo, con nueve refuerzos, el Millonario tendrá que dejar afuera a cuatro de ellos para el partido por octavos de final contra Independiente Santa Fe.

Francisco Ortega, Nicolás Otamendi y Ángle Correa, los tres jugadores confirmados por River para los octavos de Copa Sudamericana.

El equipo de Eduardo Coudet está en la búsqueda de cambiar la cara ante su público y sobre todo de volver a ganar títulos. Después de cerrar la contratación de tres campeones del mundo (Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Thiago Almada), River espera agregar a todos a la lista de buena fe de la Copa Sudamericana para que empiecen a disputar el certamen.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Al único que tienen que esperar por el momento es a Almada, quien llegará el domingo a Buenos Aires y se realizará la revisión médica al día siguiente por la mañana. La intención es que lo haga lo más rápido posible debido a que la prolongación del cierre de la lista se dará el lunes a las 14 horas y si se pasan del horario no podrán contar con él para los octavos de final contra Independiente Santa Fe.

Otamendi, uno de los confirmados para la Copa Sudamericana. Coudet ya tiene a tres jugadores confirmados en su lista: Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Francisco Ortega. Mientras que Rafael Santos Borré y Thiago Almada están en duda. En caso de que no llegue este último su lugar lo ocupará Tobías Andrada, joven de 19 años proveniente de Vélez por unos u$s 8 millones.

Por otro lado, una de las dudas es quien se quedará con el puesto de centrodelantero entre Borré y Lucas Beltrán, aunque el colombiano corre por delante del argentino en la consideración del “Chacho”. Según se dejó trascender en las últimas horas, el entrenador lo ve con mejores capacidades físicas para soportar el partido de ida en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, que cuenta con 2.553 metros de altura sobre el nivel del mar.

Rafael Santos Borré le ganaría la pulseada a Lucas Beltrán. NA Los otros jugadores que reforzaron al plantel para este semestre y quedarán afuera de la lista de la Sudamericana serán Giovanni González, debido a que no mostró un gran nivel en su primer partido por Copa Argentina y desde el cuerpo técnico no lo ven en óptimas condiciones, aunque gracias a que Ulises Giménez abandonó el club todavía no está descartado al 100%; Mauro Arambarri, por un esguince en el tobillo; Beltrán y Andrada.

Cuando podrá River inscribir a los otros refuerzos Una de las mayores dudas en este mercado de pases del club de Nuñez es si todos los refuerzos podrían jugar en el torneo internacional y esto se terminará dando si es que pasan a las semifinales. Recién en esta fase los nueve refuerzos podrán estar en la lista de buena fe. Eduardo Coudet, en busca de cambiar la cara del Millonario. @RiverPlate Para los octavos de final se abren cinco ventanas de cambios, mientras que para los cuartos, en un posible duelo contra Olimpia o Vasco Da Gama, pueden sumar a tres jugadores más y en las semifinales a otros tres, si es necesario. Lo curioso en este caso es que si los resultados se dan, podría jugarse el Superclásico en esta instancia.